Görev için gittiği evden 90 bin dolarlık eşya çalan polis tutuklandı - Son Dakika

Görev için gittiği evden 90 bin dolarlık eşya çalan polis tutuklandı

Japonya'da bir polis memuru, daha önce görev için gittiği bir evden 90 bin dolar değerinde eşya çaldığı suçlaması ile tutuklandı.

Japonya'da bir polis memuru, daha önce görev için gittiği bir evden 90 bin dolar değerinde eşya çaldığı suçlaması ile tutuklandı.

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Japonya'nın Mie eyaletinde akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Yokkaichi-nishi karakolunda görevli 23 yaşındaki bir polis memurunun hırsızlık suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi. Dün Komono kasabasında yaşayan bir şirket yöneticisinin evine girerek 3 lüks kol saati dahil yaklaşık 90 bin dolar değerinde eşya çaldığı belirtilen polis, çaldığı eşyaları satınca yakayı ele verdi. Şüpheli polisin, servet değerindeki saatleri sattığı Nagoya'daki bir dükkanın sahibinin ihbarı üzerine yakalandığı öğrenilirken, suçlamaları kabul ettiği bildirildi.

KURBANIN EVİNE DAHA ÖNCE GÖREV İÇİN GİTMİŞ

Öte yandan tutuklanan polisin ilk ifadesinde borçlarını ödemek için hırsızlık yaptığını ifade ettiği belirtildi. Çalıştığı karakolun cezai soruşturma bölümünde görev yapan şüpheli memurun, hırsızlık için girdiği eve daha önce görevi nedeniyle gittiğinin tespit edildiği açıklandı. Mie eyaleti polis departmanı yaşananlar nedeniyle özür dilerken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

(Burak Ersoy/İHA)

Polis Memuru, Japonya, dolar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:31 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Görev için gittiği evden 90 bin dolarlık eşya çalan polis tutuklandı - Son Dakika
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