Görev süresi dolan mülki ve idari amirler için veda yemeği - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Sivas'tan ayrılacak olan mülki idare amirleri onuruna Sivas Valiliği tarafından veda yemeği verildi.

İl merkezinde bir lokantada düzenlenen veda yemeğinde konuşan Vali Salih Ayhan, mülki ve idareci mesleğinin fedakarlık ve cefakarlık istediğini söyledi.

Yüce Türk milletinin vefalı bir millet olduğunu belirten Ayhan, "Bu bir bayrak yarışı, birilerimiz gidiyor, birilerimiz geliyor. Bugün Sivas'taki hemşehrilerimize hizmet ediyordunuz yarın ülkemizin başka yerlerindeki vatandaşlarımıza hizmet edeceksiniz. Sizlerle birlikte birçok güzel hizmeti hayata geçirdik. Öncelikle bu şehre vermiş olduğunuz katkılar, yapmış olduğunuz hizmetler vesilesiyle sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "Tüm Sivaslılar adına yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu topraklar devletine, milletine sadık, saygılı olan, milliyetçi bir bölge. Bu topraklardan birçok yönetici gelip geçiyor ama unutulmayanların belli özellikleri var. Bu milleti anlayan, bu milletin diliyle konuşan, fakiri fukarayı gözeten, insanlara tepeden bakmayan herkesi bu millet bağrına basıyor. Hepimize hayırlı ve başarılı bir ömür diliyorum." dedi.

Görev süresi dolan mülki ve idari amirler ise Sivas'ta görev yaptıkları süre boyunca çok mutlu olduklarını belirterek, ayrılmaktan dolayı yaşadıkları hüznü ifade etti.