Son Dakika Haberleri: Görev Süresi Sona Eren Başkan Çoban, Birliktir'i Ziyaret Etti

Görev Süresi Sona Eren Başkan Çoban, Birliktir'i Ziyaret Etti

1 saat önce

Afyonkarahisar'da 10 yıl belediye başkanlığı yapan ve görev süresi sona eren Burhanettin Çoban, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi M. Emin Birliktir'i ziyaret etti.

Görev Süresi Sona Eren Başkan Çoban, Birliktir'i Ziyaret Etti, System.String[]
Afyonkarahisar'da 10 yıl belediye başkanlığı yapan ve görev süresi sona eren Burhanettin Çoban, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi M. Emin Birliktir'i ziyaret etti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı görevi sona eren Burhanettin Çoban, kendisiyle birlikte 10 görev yapan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi M. Emin Birliktir'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Çoban, Başkan Birliktir ile Belediye Meclisinde 10 yıl birlikte çalışmaktan onur duyduğunu belirterek birlikte önemli projelere imza attıklarını kaydetti. Çoban, "Belediyemiz de ve belediye meclisimizde adil bir yönetim anlayışıyla Afyon'un kalkınması ve mega şehir olmasına belediye meclis üyelerimiz büyük katkı sağladı" dedi.

Birliktir ise Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ın grev süresi boyunca birlikte çalışmaktan gurur ve onur duyduğunu belirterek yeni görevinde kendisine başarılar diledi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:37 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediyede Dehşet! Partililer Arasında Çıkan Kavgada Kendini Ayağından Vurdu Yalova'da Oylar Yeniden Sayıldı Sonuç Değişmedi: Seçimi 332 Oy Farkla CHP'li Vefa Salman Kazandı Ankara'da 11 İlçede Yeniden Oy Sayımı Yapılıyor Erdoğan, Seçimler Sonrası İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Bunlar Topal Ördek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 19:20:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Görev Süresi Sona Eren Başkan Çoban, Birliktir'i Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]