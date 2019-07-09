Görev süresi tamamlanan kurum amirlerine veda yemeği

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, görev süreleri tamamlanan kurum amirlerine veda yemeği verdi.

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, görev süreleri tamamlanan kurum amirlerine veda yemeği verdi.



Kaymakam Dundar, Çaldıran'da görev süreleri tamamlanarak başka şehirlere atamaları çıkan kurum amirleri ve komutanlar için veda yemeği verdi. Düzenlenen yemeğe; Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, Belediye Başkanı Şefik Ensari, adli hakim ve savcılar, Tugay Komutan yardımcısı Piyade Albay Özkan Kantemir, Emniyet Müdür Vekili Barış Özdemir, İlçe Müftüsü Fikri Göncü, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. Başka şehirlere ataması yapılan İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, SGK Müdürü Ali Durmuş, 1. Hudut Tabur Komutanlığı Eğitim ve harekat subayı Piyade Binbaşı Mahmut Yıldız, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Umut Doğan, Yukarı Gülderen Karakol Komutanı Jandarma Başçavuş Nihat Fakıoğlu ve Yaşkütük Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Kemal Çavdır'a hizmetlerinden dolayı plaket ve başarı belgesi verildi.



Daha sonra bir konuşma yapan Kaymakam Dundar, tayin olan çalışma arkadaşlarımız büyük özveriyle hizmetlerde bulunduğunu ifade ederek, "Beraber çalıştığımız çalışma arkadaşlarımızın buradaki görev sürelerinin tamamlanması hasebiyle yeni görev yerlerine tayin olacaklar. Burada da devletimize ve milletimize hizmet edecek komutan ve kurum amirlerimiz atanacaklar. Bu iki yıllık süre zarfında biz hep fedakarlık ve başarılarına tanık olduk. Cansiperane bir şekilde gece gündüz demeden bu ilçe ve vatandaşlarımız için taşıdıkları bayrağı düşürmemek adına hep mücadele ettiler. Buna birinci derecede ben şahidim. İnşallah gidecekleri yerlerde de bu şekilde hizmetlerde bulunacaklardır. Hiçbir zaman 'imkanlar yok, kısıtlı' gibi bahaneler üretmediler, her zaman yapma gayretinde bulunarak yürekleri vatan millet sevdasıyla çalışmalarını sürdürdüler. Aslında ilçemiz için bir kayıp, bu kadar arkadaşımızın bir anda tayin olması. Ama devletimizin işleyişi bunu gerektiriyor. Hepimiz burada sınırlı zaman için çalışarak yeni görev yerlerimizde hizmetlerimizi devam ettireceğiz. Önemli olan o süre zarfında hoş anılarla ayrılarak hoş bir sada bırakmaktadır. Eminim ki vatandaşlarımız da bu kıymetli arkadaşlarımızı hayırla yad edeceklerdir. Çünkü vatandaşlarımızın yardımına koştular, işlerini halletmek için çaba sarf ettiler. Buna ilçenin mülki idare amiri olarak ben de şahitlik ediyorum. Ataması çıkan arkadaşlara yeni görev yerlerinde başarılarının devamını temenni ediyorum" dedi.



Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ise, ilçede büyük özveriyle çalışan kurum amirlerinin görevlerini ifa ederek vatanın çeşitli yerlerinde yeni görevlerine başlayacaklarını söyledi. Ensari, "Hizmetlerinde sınır tanımayarak halkımızın rahat yaşamalarına katkı sunan komutan ve kurum amirlerimize teşekkür ediyorum. Belediye başkanlığımın ilk üç aylık süresince birlikte çalıştığımız bu arkadaşlarımızın ilçemizden ayrılması bizler için büyük bir kayıptır. Devlet işlerinde devamlılık esastır. Bugün burada, yarın güzel ülkemizin başka yerinde görevler ifa edilir. Ataması çıkan komutan ve kurum amirlerimize gidecekleri yerlerde de aynı başarı ve tempo ile hizmetlerini ifa edeceklerinden eminim. Rabbim hizmet edecekleri başka şehirlerde de başarılarını artırsın" diye konuştu.



Ataması çıkan komutan ve kurum amirleri, ilçede özveri ile çalışan Kaymakam Dundar ve Belediye Başkanı Ensari ile çalışmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, "Burada vatan ve millet aşkı ile çalışmanın gururunu yaşadık. Hoş ve güzel anılarla ayrılıyoruz" ifadelerini kullandılar.



Yemek programı, vedalaşmanın ardından sona erdi. - VAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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