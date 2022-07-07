Yunak Devlet Hastanesi 'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan evli Hacı Mehmet Akçay, dün saat 14.30 sıralarında geldiği Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'nde, annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'ya tabancayla peş peşe ateş etti. Akçay, ardından silahın namlusunu kendi başına dayayıp, tetiği çekti. Poliklinikteki diğer doktorların müdahale ettiği Dr. Karakaya ile Akçay, kurtarılamadı.

Kaynak: DHA

Ekrem Karakaya, Kayseri, Develi, Akçay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Görev yaptığı hastanede öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.