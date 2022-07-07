Görev yaptığı hastanede öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Görev yaptığı hastanede öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı

07.07.2022 15:58
Görev yaptığı hastanede öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı

KONYA'da Hacı Mehmet Akçay (39) tarafından görev yaptığı hastanede tabancayla vurularak öldürülen kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya (47), memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

KONYA'da Hacı Mehmet Akçay (39) tarafından görev yaptığı hastanede tabancayla vurularak öldürülen kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya (47), memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan evli Hacı Mehmet Akçay, dün saat 14.30 sıralarında geldiği Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'nde, annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'ya tabancayla peş peşe ateş etti. Akçay, ardından silahın namlusunu kendi başına dayayıp, tetiği çekti. Poliklinikteki diğer doktorların müdahale ettiği Dr. Karakaya ile Akçay, kurtarılamadı.

Karakaya'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Evli ve 2 çocuk babası Dr. Karakaya'nın cenazesi, memleketi Kayseri'nin Develi ilçesine getirildi. Dr. Ekrem Karakaya için Develi Çarşı Camisi'nde tören düzenlendi.Törene Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, siyasi partilerin temsilcileri, daire müdürleri, sağlık çalışanları, Karakaya'nın eşi Günseli Ekinci Karakaya, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.'DOKTOR TEDAVİ EDER, ŞİFA VEREN ALLAH'TIR'Cenazede konuşan Karakaya'nın kardeşi Mehmet Murat Karakaya, "Kardeşim Ekrem'e menfur bir saldırı sonucu devlet erkanı şehitlik mertebesi verdi. İnşallah kardeşimiz şehittir. Bir şey hatırlatmak istiyorum. Tedavi etmek ve şifa vermek farklı şeyler. Doktor tedavi eder, şifa veren Allah'tır. Ekrem kardeşim saldırganın annesini tedavi etmiş. Anjiyo tehlikeli hastalıklar. Annesi vefat etmiş. Ancak oğlu, annesi vefat ettikten sonra şifayı Ekrem'de bulmuş 'senin yüzünden vefat etti, seni öldüreceğim' demiş. Biz bunu lanetliyoruz. Ekrem kardeşim her doktor gibi hastasını muayene etmiş, onunla en güzel şekilde ilgilenmiş ve doktorluk şahsiyetini en yükseklere taşımıştır. Ekrem kardeşim 23 yıldır doktorluk yapıyor. İnanın kendisiyle 1 hafta 10 gün birlikte tatil yapmadık. 7/24 çalışmıştır. Şahidim" diye konuştu.

Kılınan cenaze namazının ardından üzerinde şehit notu yazan Dr. Ekrem Karakaya'nın tabutu, cenaze aracıyla ilçe mezarlığına götürüldü. Dr. Karakaya, burada gözyaşları arasında toprağa verildi.


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Konya'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketi Kayseri'ye uğurlandı Konya'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketi Kayseri'ye uğurlandı Sağlık Bakanı Koca, doktor Ekrem Karakaya'nın kardeşlerine başsağlığı diledi Sağlık Bakanı Koca, doktor Ekrem Karakaya'nın kardeşlerine başsağlığı diledi
Kaynak: DHA

Ekrem Karakaya, Kayseri, Develi, Akçay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görev yaptığı hastanede öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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