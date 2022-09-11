GÖREV YAPTIĞI HASTANEDE ÖLÜ BULUNAN YASEMİN HEMŞİRE İÇİN TÖREN - Son Dakika
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GÖREV YAPTIĞI HASTANEDE ÖLÜ BULUNAN YASEMİN HEMŞİRE İÇİN TÖREN

11.09.2022 11:29

ORDU'da görev yaptığı hastanenin tuvaletinde ölü bulunan hemşire Yasemin Çelebi (42) için, tören düzenlendi.

ORDU'da görev yaptığı hastanenin tuvaletinde ölü bulunan hemşire Yasemin Çelebi (42) için, tören düzenlendi. Törende, hemşirenin meslektaşları gözyaşı döktü.

Olay, dün sabah saatlerinde, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanede nöbetçi olan hemşire Yasemin Çelebi, gittiği tuvalette fenalaşıp, yere yığıldı. Bir süre sonra tuvaletten alarm sesi duyuldu. Personel, kapının kilidini kırarak içeri girdi. Yerde hareketsiz yatan Çelebi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Yasemin Çelebi'nin cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Çelebi'nin kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda belirlenecek

İki çocuk annesi Yasemin Çelebi için, görev yaptığı hastanenin bahçesinde tören düzenlendi. Törene Çelebi'nin yakınlarının yanı sıra, AK Parti Ordu Milletvekili Dr. Şenel Yediyıldız, Ordu İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Hakan Timur ile hastane personelleri katıldı.

'HEMŞİRELERİMİZ SAĞLIK CAMİAMIZIN KANATSIZ MELEKLERİ'

İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, törende yaptığı konuşmada, 'Ebelerimiz, hemşirelerimiz sağlık camiamızın kanatsız melekleri. O acilde ve stresli bir yerde çalışıyordu. Hepimizin başı sağ olsun. Bu törendeki gibi birlik ve beraberlik içerisinde olalım. İşimizin stresini biraz azaltalım. İnşallah o cennetle mükafatlandırılacaktır' dedi.

Hastane başhekimi Hakan Timur da, 'Burada Yasemin Çelebi kardeşimizi ahirete intikalinde son yolcuğuna uğurluyoruz. Kendisi bu çatı altında binlerce hastanın tedavisinde bulunmuş, dertlerine derman olmuş, acılarını dindirmiş bir insan. Biz çok üzüntülüyüz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun' dedi. AK Parti Ordu Milletvekili Dr. Şenel Yediyıldız ise aileye ve sağlık camiasına başsağlığı temennisinde bulundu.

Törende Yasemin Çelebi'nin görev arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Çelebi'nin cenazesi yapılan duaların ardından toprağa verilmek üzere Dikence Mahallesi'ne götürüldü. (DHA)

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Ordu'da hayatını kaybeden hemşire için çalıştığı hastanede tören düzenlendi Ordu'da hayatını kaybeden hemşire için çalıştığı hastanede tören düzenlendi Son dakika haberi! Görev yaptığı hastanede ölü bulunan Yasemin hemşire için tören Son dakika haberi! Görev yaptığı hastanede ölü bulunan Yasemin hemşire için tören
Kaynak: DHA

Çelebi, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÖREV YAPTIĞI HASTANEDE ÖLÜ BULUNAN YASEMİN HEMŞİRE İÇİN TÖREN - Son Dakika

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