Görev yaptığı hastaneye giderken düşerek hayatını kaybetti
2 saat önce
Samsun'da çalıştığı hastaneye giderken yolda kalp krizi geçirerek yere düşüp kafasını çarpan sağlık çalışanı hayatını kaybetti.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:49 Kaynak: İHA
'da çalıştığı hastaneye giderken yolda kalp krizi geçirerek yere düşüp kafasını çarpan sağlık çalışanı hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Kan Bankasında uzun yıllardır görev yapan Burhan Asan (49), sabah evinden çıkıp görev yaptığı hastaneye giderken kalp krizi geçirerek yere düştü. Kafasını çarparak ağır yaralanan Burhan Asan, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi
Acil Servisine kaldırıldı. Burhan Asan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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