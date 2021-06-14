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Görev yaptığı mahalledeki öğrencileri hokeyle tanıştıran öğretmen, milli takım için sporcu yetiştiriyor - Son Dakika

Görev yaptığı mahalledeki öğrencileri hokeyle tanıştıran öğretmen, milli takım için sporcu yetiştiriyor

14.06.2021 17:08

Denizli'nin Güney ilçesinde bir beden eğitimi öğretmeninin kırsal mahallede yaşayan öğrencilerine spor tutkusunu aşılamak için verdiği mücadele, hokeyde milli takıma oyuncu gönderen, takımı 1. Lig'de mücadele veren bir başarı hikayesine dönüştü.

Denizli'nin Güney ilçesinde bir beden eğitimi öğretmeninin kırsal mahallede yaşayan öğrencilerine spor tutkusunu aşılamak için verdiği mücadele, hokeyde milli takıma oyuncu gönderen, takımı 1. Lig'de mücadele veren bir başarı hikayesine dönüştü.

Güney ilçesine bağlı 900 nüfuslu kırsal mahalle Eziler'deki Mustafa Kaçmaz Ortaokulu'na 4 yıl önce atanan beden eğitimi öğretmeni Suat Arı, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların çocuklarına spor yaptırmak için çaba sarf etti.

Öğrencilerle önce bocce ve beyzbol takımı kurarak çeşitli organizasyonlara götüren daha sonra hokey, tenis, korfball, hemsball, ragbi, kriket gibi kırsalda çok bilinmeyen spor dallarını öğreten Arı, hokeye olan ilgiyi görerek bu alanda gelişim fırsatlarını değerlendirdi.

Hokeyde Güney Eziler Hokey Kulübü adı altında erkek ve kız takımlarıyla iddialı hale gelen genç sporcular, ailelerin de destek vermesiyle başarıdan başarıya koştu.

Bu yıl kız takımının Türkiye Kadınlar Hokey 1. Ligi'ne yükselme başarısını gösterdiği kulüp sporcularından Demirel Şafak Gökçen, Hasan Öner ve Tuğçe Güneş, Hokey Milli Takımı gelişim kampına davet edildi.

"Eziler'i bir spor köyü haline getirebildik"

Beden Eğitimi Öğretmeni Suat Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda görev başladığında 1939 yılında kurulduğundan bu yana spor dallarında hiçbir müsabakaya katılmadığını öğrendiğini, sıfırdan başladıklarını, 15'e yakın branşta eğitim verdiklerini söyledi.

Çocukların öğrendikleri sporlarda madalya kazandıkça kendilerine güvenlerinin geldiğini, davranışsal anlamda da iyi bir gençlik yakaladıklarını anlatan Arı, şöyle konuştu:

"İlk dönemlerde çok sıkıntılar yaşadım. Bazı veliler, 'burada spor bilen yok, başarı olmaz' dediler. Özellikle kız babalarını ikna etmek için tarlalara gittim. Çocuklarındaki gelişimi görünce onlar da sevindi. Artık veliler de spora başladı. Eziler'i bir spor köyü haline getirebildik."

Başından bu yana mili takıma sporcu kazandıran bir kulüp oluşturma hayalinin bulunduğunu, 3 sporcuyla bu hayali gerçekleştirdiğini ifade eden Arı, "Hiç spor yapılmayan bir köyden 4 yıl içinde milli takıma kadar uzandık. Biz bu köyden yetiştirdiğimiz sporcuları olimpiyatlarda görmek istiyoruz." diye konuştu.

Sporculardan Nazlı Atik: "Daha önce hokeyi hiç duymamıştım"

Hokey takımı oyuncusu ve 12. sınıf öğrencisi Ayşe Güneş, öğretmenleri sayesinde tanıştıkları hokeyin kendileri için artık yaşam biçimi haline geldiğini, spor yaptığı için mutlu olduğunu belirtti.

Oyunculardan Nazlı Atik de beden öğretmeni olmak istediğini ifade ederek, "Bu hikayemiz ve spor hayatımızın başlaması Suat hocamızın okula gelmesiyle başladı. Daha önce hokeyi hiç duymamıştım. Ondan sonra bir sürü farklı branşlarda spor yapmaya başladık." dedi.

Melike Gonca ise spora başlamadan önce okuldan kalan zamanlarda tarlada çalıştığını belirterek, şunları söyledi:

"Sporun çok güzel bir şey olduğunu öğrendik. Çok mutluyum hokeye başladığım için. Suat hocam gibi beden eğitimi öğretmeni olup, köy okullarındaki çocukların elinden tutmak istiyorum."

Görev yaptığı mahalledeki öğrencileri hokeyle tanıştıran öğretmen, milli takım için sporcu yetiştiriyor
Görev yaptığı mahalledeki öğrencileri hokeyle tanıştıran öğretmen, milli takım için sporcu yetiştiriyor
Görev yaptığı mahalledeki öğrencileri hokeyle tanıştıran öğretmen, milli takım için sporcu yetiştiriyor
Görev yaptığı mahalledeki öğrencileri hokeyle tanıştıran öğretmen, milli takım için sporcu yetiştiriyor
Görev yaptığı mahalledeki öğrencileri hokeyle tanıştıran öğretmen, milli takım için sporcu yetiştiriyor

Denizli, Eziler, Hokey, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Görev yaptığı mahalledeki öğrencileri hokeyle tanıştıran öğretmen, milli takım için sporcu yetiştiriyor - Son Dakika Spor


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