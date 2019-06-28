Son Dakika Haberleri: Görev yeri değişen 63 hakim ve savcıya veda gecesi
Son Dakika Güncel Haber

Görev yeri değişen 63 hakim ve savcıya veda gecesi

1 saat önce

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi'nin, Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile Diyarbakır Adliyesi'nde görev yapan ve başka illere atanan 63 hakim ve savcı için veda gecesi düzenlendi.

Görev yeri değişen 63 hakim ve savcıya veda gecesi, System.String[]
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi'nin, Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile Diyarbakır Adliyesi'nde görev yapan ve başka illere atanan 63 hakim ve savcı için veda gecesi düzenlendi.
Bir otelde gerçekleştirilen programda konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır'da görev yapan hakim ve savcıların çok zor dönemde devletin adalete dayalı yargı hizmetini başarılı şekilde temsil ettiğini söyledi.
Güzeloğlu, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde yargının bütün personelinin ihanete karşı çok kararlı bir duruşun temsilcisi olduğunu dile getirerek, hakim ve savcıların kentte huzur ortamının oluşmasının hazırlayıcısı konumunda bulunduklarını belirtti.
"Ortaya koydukları ilkesel kararlı tutum ve davranışa gittikleri yerde de devam edeceklerine inancımı pekiştirmek istiyorum. Çok zor ve kritik zamanlardaki bu duruşları, Diyarbakır'da huzur, güven ve adaletin temininde çok önemli katkıları oldu. Tayini çıkan bütün hakim ve savcılarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum." diyen Güzeloğlu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ahmet Yavuz'a da yeni görev yerinin hayırlı olmasını temennisinde bulundu.
Kararname ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Kamil Erkut Güre ise 15 Temmuz'da ülkenin başına gelen bela ile Diyarbakır'da göreve başladığını belirtti.
Güre, şöyle konuştu:
"Bizim geldiğimiz dönemde Diyarbakır'a 1 kişi tayin talebinde bulunmuştu. Bu yıl kararnamede 658 kişinin talep ettiği bir adliye oluşturduk. Buradan giderken geride çok düzenli, sistemi oturmuş, toplumda, yargıda saygınlık kazanmış bir adliye bırakıyoruz. Çok büyük tecrübelerle buradan gideceğiz. Kapımız herkese açtık. Diyalog kapısını açmakla her zaman büyük kazanç elde ettik. Buradan mutlu, huzurlu ve vicdanen rahat ayrılıyorum."
Konuşmaların ardından görev yerleri değişen hakim ve savcılara plaket verildi.
Geceye, kararname ile Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ahmet Yavuz, İl Emniyet Müdürü Tacettin Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, savcı, hakim ve adliye personeli katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:05 Kaynak: AA
Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da 1 milyon 255 bin 464 kök Hint keneviri ele geçirildi 49 ünlü isim, hakim karşısına çıkan Canan Kaftancıoğlu'na destek oldu İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt: Savaş kısa sürmeyecek Şeyma öğretmeni ve kız kardeşini öldüren caninin üzerinden cinsel gücü artırıcı hap çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 13:23:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Görev yeri değişen 63 hakim ve savcıya veda gecesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]