Görev yerine gelmeyen bekçi aracında ölü olarak buldu - Son Dakika
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Görev yerine gelmeyen bekçi aracında ölü olarak buldu

07.03.2022 03:43
Görev yerine gelmeyen bekçi aracında ölü olarak buldu

Görev yerine gelmeyen bekçi aracında ölü olarak buldu Zonguldak'ta çarşı mahalle bekçisi, görev yerine gelmeyince arabasında ölü bulundu.

Görev yerine gelmeyen bekçi aracında ölü olarak buldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta çarşı mahalle bekçisi, görev yerine gelmeyince arabasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Zonguldak- İstanbul karayolu Uzungüney köyü kavşağında yaşandı. İddialara göre Kdz. Ereğli ilçesindeki görevinden dönen çarşı mahalle bekçisi Sedat Sayım, hafta sonu maç görevi için yeniden ilçeye gitmek için evinden ayrıldı. Ancak saatler sonra görev yerine gelmediği yönünde telefon alan ailesi Sayım'ı evlerinin yakınındaki kavşakta 67 ABF 005 plakalı aracında ölü olarak buldu.

Sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından yapılan incelemede Sayım'ın ateşli silahla öldüğü tespit edildi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Sayım'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Aracı ise yakınları tarafından teslim alındı.

Acı haberi alan babası olay yerinde gözyaşı dökerken, Sayım'ın iki yıl önce bekçiliği kazandığı öğrenildi. Bekçinin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirlenecek.

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Zonguldak, Otopsi, Bekçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Görev yerine gelmeyen bekçi aracında ölü olarak buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görev yerine gelmeyen bekçi aracında ölü olarak buldu - Son Dakika
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