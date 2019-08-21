Görev yerleri değişen Vali Yardımcısı ile Kaymakamlara veda yemeği verildi
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Ağrı'da Resmi Gazete'nin 8 Ağustos 2019 tarihli sayısında yayınlanan Mülki İdari Amirleri Kararnamesi ile görev yerleri değişen Vali Yardımcısı ile Kaymakamlara veda yemeği verildi.
Ağrı Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:54 Kaynak: İHA
'da Resmi Gazete'nin 8 Ağustos 2019 tarihli sayısında yayınlanan Mülki İdari Amirleri Kararnamesi ile görev yerleri değişen Vali Yardımcısı ile Kaymakamlara veda yemeği verildi.
Verilen yemekte Ağrı Valisi Süleyman Elban
, son kararname ile Sivas Suşehri
Kaymakamlığı'na atanan Vali Yardımcısı Hidayet Sarı, Nevşehir Avanos
Kaymakamlığı'na atanan Diyadin
Kaymakamı Olgun Öner
, Bitlis Ahlat
Kaymakamlığı'na atanan Tutak
Kaymakamı Erkan İsa
Erat ve Zonguldak Devrek
Kaymakamlığına atanan Patnos
Kaymakamı Ümit Altay
ile veda yemeğinde bir araya geldi.
Vali Elban yemekte yaptığı konuşmada görev yerleri değişen mülki idare amirlerine yeni görev yerlerinde başarı dileklerinde bulunarak: "Sizlere, yeni görev yerlerindeki çalışmalarınınız da başarılar diliyor, ilimize verdiğiniz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, ailelerinizle birlikte huzur ve sağlık içerisinde bir ömür geçirmenizi temenni ediyorum." dedi.
Vali Elban, programın sonunda görev yerleri değişen Vali Yardımcısı ile kaymakamlara teşekkür plaketi ve hediye verdi. - AĞRI
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