Görevde bulunduğu dönemde verdiği bir kararda FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen için Mehdi diyen eski...
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Görevde bulunduğu dönemde verdiği bir kararda FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen için Mehdi diyen eski hakim İlhan Karagöz, 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Görevde bulunduğu dönemde verdiği bir kararda FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen için Mehdi diyen eski hakim İlhan Karagöz, 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:07 Kaynak: İHA
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