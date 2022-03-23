Görevde kalp krizi geçiren polis memuru, hayatını kaybetti - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Şükrü Yiğit (42), görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli personel Şükrü Yiğit, dün akşam göreve geldikten bir süre sonra aniden fenalaştı. Mesai arkadaşları, durumu hemen 112'ye bildirdi. İhbar üzerine emniyet müdürlüğüne gelen sağlık ekipleri, Yiğit'e ilk müdahaleyi yaptı. Ancak Şükrü Yiğit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Evli ve 1 çocuk babası Şükrü Yiğit'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini duyan meslektaşları büyük üzüntü yaşadı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Yiğit'in cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan Şükrü Yiğit'in bir süredir kalp ritim bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.