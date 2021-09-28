GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONUÇLARI (KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ) (27.09.2021) - Son Dakika
Üye Girişi

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONUÇLARI (KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ) (27.09.2021)

28.09.2021 01:08

07/04/2021 tarihinde yapılan Kütüphane Müdürlüğü Görevde Yükselme yazılı sınavından yeterli puan alarak 02-13/08/2021 tarihlerinde yapılan sözlü sınava katılan adaylardan başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav ortalamasına göre asil ve yedek başarı listesi Bakanlığımız intranet...

07/04/2021 tarihinde yapılan Kütüphane Müdürlüğü Görevde Yükselme yazılı sınavından yeterli puan alarak 02-13/08/2021 tarihlerinde yapılan sözlü sınava katılan adaylardan başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav ortalamasına göre asil ve yedek başarı listesi Bakanlığımız intranet duyurular bölümünde yayınlanmıştı. Ancak; 03/06/2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğin "Sınav Sonuçlarına İtiraz" başlıklı 17. maddesi uyarınca, yapılan itirazların Kütüphane Müdürü Sınav Kurulunca değerlendirilmesi sonucu oluşan nihai başarı durumunu adaylar https://sbs. ktb. gov. tr/sorgu/kutuphanesonuc/ linkinden T. C. ve sicil numaraları ile öğrenebileceklerdir.

İlgililere duyurulur.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONUÇLARI (KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ) (27.09.2021) - Son Dakika


Son Dakika
00:25 Bazı mücevher ve kuyumcu ürünlerinin ithalatına yüzde 20 ek mali yükümlülük kararı Resmi Gazete'de yayınlandı
00:20 Bazı mücevher ve kuyumcu ürünlerinin ithalatına yüzde 20 ek mali yükümlülük kararı Resmi Gazete'de yayınlandı
00:11 İmamoğlu, Tunceli'de Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü
00:06 İmamoğlu, Tunceli'de telefona sarılıp Kılıçdaroğlu'nu aradı: Sizden habersiz geldim
23:47 Taksim'de Dolar Dağıtma Olayı Büyük Tepki Çekti
23:43 Görüntüler Taksim'den! Yere atılan 1 dolarları almak için birbirlerini ezdiler
23:15 Rusya'dan Donetsk'e füze saldırısı: 5 ölü, 31 yaralı
23:13 Rusya'dan Donetsk'e füze saldırısı: 5 ölü, 31 yaralı
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu, tek haneli rakamlara indireceğiz
22:21 Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "enflasyon" mesajı: Yeniden tek haneli rakamlara yine biz indireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2023 03:40:42. #1.11#
SON DAKİKA: GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONUÇLARI (KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ) (27.09.2021) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement