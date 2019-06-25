Son Dakika Haberleri: Görevde yükselme sözlü sınavına 'şeffaf' çözüm
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Görevde yükselme sözlü sınavına 'şeffaf' çözüm

1 saat önce

Iğdır Üniversitesinde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sözlü sınavı, şeffaf bir şeklide gerçekleştirildi.

Görevde yükselme sözlü sınavına 'şeffaf' çözüm, System.String[]
Iğdır Üniversitesinde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sözlü sınavı, şeffaf bir şeklide gerçekleştirildi. Sınavda muğlaklığa yer bırakmamak adına, sınav salonuna kamera sistemi kuruldu.

Iğdır Üniversitesinde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sözlü sınavı yapıldı. Rektörlük Binası Senato Salonunda gerçekleştirilen sınava toplam 52 memur katıldı. Adayların tek tek sözlü olarak bilgilerinin ölçüldüğü sınavda, muğlaklığa yer bırakmamak için sınav salonuna kamera sistemi kuruldu.

Şeffaflığa önem verdiklerini dile getiren Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, "Sözlü sınavda muğlaklığa yer bırakmamak adında sınav salonuna kamera sistemi kurdurduk. Böylece kimsenin kafasında soru işaretine yer kalmadı. Sözlü sınavlarda şeffaflık çok önemli bir husus, üniversite olarak emaneti ehline teslim etmeye gayret ediyoruz" diye konuştu. - IĞDIR
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:14 Kaynak: İHA
Memur, Iğdır, Güncel
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