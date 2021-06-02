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Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı Duyurusu - Son Dakika

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı Duyurusu

02.06.2021 01:17
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı Duyurusu, System.String[]

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLÜ SINAVI HAKKINDABaşkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi görev yapan personele yönelik olarak gerçekleştirilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının Sözlü Aşaması, 14 Haziran 2021-05 Ağustos...

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLÜ SINAVI HAKKINDA

Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi görev yapan personele yönelik olarak gerçekleştirilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının Sözlü Aşaması, 14 Haziran 2021-05 Ağustos 2021 tarihleri arasında "Dumlupınar Bulvarı No: 159 Üniversiteler Mahallesi Çankaya/Ankara" adresinde bulunan Başkanlığımız yerleşkesinde yapılacaktır. Sözlü sınav takvimi ile diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

Sözlü Sınav Takvimi:

EK-1 Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü ile Şube Müdürü Unvanlı Kadroların Sözlü Sınav Takvimi EK-2 Şef, Eğitim Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı, Memur Grubu Unvanlı Kadroların Sözlü Sınav Takvimi EK-3 Unvan Değişikliğine Tabi Kadroların Sözlü Sınav Takvimi

Sözlü Sınav Yerleri:

Afet ve Acil Durum Birlik Müdürü ile Şube Müdürü Unvanlı Kadroların Sözlü Sınavları, Başkanlığımız Ek Hizmet Binası Büyük Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir. Şef, Eğitim Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı ile Memur Grubu Unvanlı Kadroların Sözlü Sınavları, Başkanlığımız Ana Hizmet Binası 2. Kat Çekirdek Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir. Unvan Değişikliğine Tabi Kadroların Sözlü Sınavları, Başkanlığımız Ana Hizmet Binası 4. Kat Çekirdek Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir. Diğer Hususlar:

Adaylar, sınav takviminde belirtilen tarih ve saat aralığının başlangıcında sınav yerlerinde hazır bulunacaklardır.

Adaylar; kimlik kontrolü (T. C. Kimlik Kartı, Ehliyet veya Pasaport) yapılarak sınava alınacaklardır. Sınav salonuna cep telefonu ile herhangi bir elektronik cihaz alınmayacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaklardır. GYUD Sınav Kurulu ihtiyaç halinde sözlü sınav tarihlerinde değişiklik yapmaya yetkilidir. Sınav tarihlerinde yapılan değişiklikler Başkanlığımız afad. gov. tr web adresinde duyurulacaktır. Duyuru tebligat hükmünde olup, adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların öğle yemeği ile diğer benzeri ihtiyaçları Başkanlığımızca karşılanacaktır. İLGİLİLERE İLANEN DUYURULUR.

Devlet Memurları Kanunu, Dumlupınar, Çankaya, Haziran, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı Duyurusu - Son Dakika


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