Görevdeki anne ve babalarını evde bekleyen çocukların annesi de "Evde kalın" çağrısı yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Görevdeki anne ve babalarını evde bekleyen çocukların annesi de 'Evde kalın' çağrısı yaptı - Son Dakika

Görevdeki anne ve babalarını evde bekleyen çocukların annesi de "Evde kalın" çağrısı yaptı

30 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafında paylaşılan ve görev başında olan asker babası ile sağlıkçı annesini evlerinde bekleyen iki çocuğun verdiği "Evde kalın" mesajını bu kez çocukların annesi ve beraber görev yaptığı sağlık personeli de yineledi.

Görevdeki anne ve babalarını evde bekleyen çocukların annesi de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafında paylaşılan ve görev başında olan asker babası ile sağlıkçı annesini evlerinde bekleyen iki çocuğun verdiği "Evde kalın" mesajını bu kez çocukların annesi ve beraber görev yaptığı sağlık personeli de yineledi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da yaşayan, annesi sağlık personeli, babası ise asker olan Bade Asya (6) ve Muhammed Asrın (4) kardeşlerin "Anne ve babamızı görmemiz için siz de evde kalın" mesajını paylaştı.


Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Uzman Çavuş Okan Gündoğdu (35) ve İlkadım 5 Nolu Acil Sağlık İstasyonu'nda görev yapan Burcu Gündoğdu'nun (30) çocukları olan 2 kardeş verdikleri mesajla görenleri duygulandırdı. Kardeşlerle ebeveynleri nöbette olduğunda teyzeleri Bilge Nasırlıel'in ilgilendiği öğrenildi. Samsun Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üy. Muhammet Ali Oruç bu akşam kardeşlerin annesi olan Burcu Gündoğdu'yu görevi başında ziyaret etti. Ziyarette anne Gündoğdu ve kendisi gibi 2 çocuğunu evinde bırakarak görevini yapan Gülsüm Durgut, çocukların verdiği evde kalın mesajını yineledi.


Samsun Sağlık İl Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, "Samsun Sağlık İl Müdürlüğü sağlık ekibi olarak 7 gün 24 saat hizmet vermekteyiz. Bizler fedakarlıkla ve çalışanlarımızla tüm hastalarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. Bizlerin beklediği tüm 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın, ihtiyaçları yoksa diğer vatandaşlarımızın da evlerinde izolasyon altında olmaları. Bizler sizler için burada görev yaparken sizde bizler için evde kalın diyoruz" dedi.


Burcu Gündoğdu, "Eşim askeri personel. O da çalışıyor. Ben buradayım. Bizler milletimiz için 24 saat nöbet tutuyoruz. Çocuklarımızı evde bırakıyoruz. Şu an teyzeleri bakıyor onlara. Her gün nöbet çıkışı giderken acaba onlara da bir şeyler bulaştırır mıyız diye bir korkuyla eve gidiyoruz. Kendi ellerimizle kapıyı açarken çocuklarımıza 'biraz yaklaşmayın kendi odanıza girin' diyoruz. İlk önce kendi ellerimizi yüzümüzü yıkayıp dezenfekte ettikten sonra çocuklarla temas ediyoruz. Çocuklarımız biraz alıştı desek de evde tek başlarına kalınca ve bizleri bu şekilde görünce ister istemez onlar da üzülüyorlar. Hem eşim hem ben nöbette oluyorum. Milletimizden halkımızdan istediğimiz tek şey lütfen evlerinde kalsınlar. Bizler zaten onlar için dışarıdayız. Çocuklarımız ve bizler için" diye konuştu.


Aynı istasyonda görevli 2 çocuk annesi Gülsüm Durgut ise eşi Serkan Durgut'un da kendisi gibi sağlıkçı olduğunu, aynı günlerde nöbet tuttuklarını ifade ederek, "24 saat hizmet veriyoruz. Her nöbet çıkışında ailemize çocuklarımıza bir şey bulaştırır mıyız korkusuyla eve gidiyoruz. Halkımızdan tek isteğimiz duyarlı olmaları. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları. Hem bizleri hem kendilerini riske atmamaları. Benim de 2 tane çocuğum var. Eşimle beraber nöbet tutuyoruz. Anneanneleri bakıyor çocuklarıma. Eşim de Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışıyor. Biz halkımız için canla başla çalışıyoruz, tek isteğimiz hem kendilerini hem bizleri riske atmamaları ve duyarlı olmaları. Özellikle 65 yaş ve üstü mümkünse çıkmasınlar. Alkışlar için de milletimize çok teşekkür ediyoruz. Desteklerini yanımızda hissettik. Bu bizim için çok gurur verici" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:11 Kaynak: İHA

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