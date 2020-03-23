Görevdeki anne ve babalarını evde bekleyen çocukların annesi de "Evde kalın" çağrısı yaptı - Son Dakika
Son Dakika Genel Görevdeki anne ve babalarını evde bekleyen çocukların annesi de 'Evde kalın' çağrısı yaptı - Son Dakika

Görevdeki anne ve babalarını evde bekleyen çocukların annesi de "Evde kalın" çağrısı yaptı

6 saat önce

Görevdeki anne ve babalarını evde bekleyen çocukların annesi de "Evde kalın" çağrısı yaptı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafında paylaşılan ve görev başında olan asker babası ile sağlıkçı annesini evlerinde bekleyen iki çocuğun verdiği "Evde kalın" mesajını bu kez çocukların annesi ve...

Görevdeki anne ve babalarını evde bekleyen çocukların annesi de "Evde kalın" çağrısı yaptı

SAMSUN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafında paylaşılan ve görev başında olan asker babası ile sağlıkçı annesini evlerinde bekleyen iki çocuğun verdiği "Evde kalın" mesajını bu kez çocukların annesi ve beraber görev yaptığı sağlık personeli de yineledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da yaşayan, annesi sağlık personeli, babası ise asker olan Bade Asya ve Muhammed Asrın kardeşlerin "Anne ve babamızı görmemiz için siz de evde kalın" mesajını paylaştı.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Uzman Çavuş Okan Gündoğdu ve İlkadım 5 Nolu Acil Sağlık İstasyonu'nda görev yapan Burcu Gündoğdu'nun çocukları olan 2 kardeş verdikleri mesajla görenleri duygulandırdı. Kardeşlerle ebeveynleri nöbette olduğunda teyzeleri Bilge Nasırlıel'in ilgilendiği öğrenildi. Samsun Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üy. Muhammet Ali Oruç bu akşam kardeşlerin annesi olan Burcu Gündoğdu'yu görevi başında ziyaret etti. Ziyarette anne Gündoğdu ve kendisi gibi 2 çocuğunu evinde bırakarak görevini yapan Gülsüm Durgut, çocukların verdiği evde kalın mesajını yineledi.

Samsun Sağlık İl Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, "Samsun Sağlık İl Müdürlüğü sağlık ekibi olarak 7 gün 24 saat hizmet vermekteyiz. Bizler fedakarlıkla ve çalışanlarımızla tüm hastalarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. Bizlerin beklediği tüm 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın, ihtiyaçları yoksa diğer vatandaşlarımızın da evlerinde izolasyon altında olmaları. Bizler sizler için burada görev yaparken sizde bizler için evde kalın diyoruz" dedi.

Burcu Gündoğdu, "Eşim askeri personel. O da çalışıyor. Ben buradayım. Bizler milletimiz için 24 saat nöbet tutuyoruz. Çocuklarımızı evde bırakıyoruz. Şu an teyzeleri bakıyor onlara. Her gün nöbet çıkışı giderken acaba onlara da bir şeyler bulaştırır mıyız diye bir korkuyla eve gidiyoruz. Kendi ellerimizle kapıyı açarken çocuklarımıza 'biraz yaklaşmayın kendi odanıza girin' diyoruz. İlk önce kendi ellerimizi yüzümüzü yıkayıp dezenfekte ettikten sonra çocuklarla temas ediyoruz. Çocuklarımız biraz alıştı desek de evde tek başlarına kalınca ve bizleri bu şekilde görünce ister istemez onlar da üzülüyorlar. Hem eşim hem ben nöbette oluyorum. Milletimizden halkımızdan istediğimiz tek şey lütfen evlerinde kalsınlar. Bizler zaten onlar için dışarıdayız. Çocuklarımız ve bizler için" diye konuştu.

Aynı istasyonda görevli 2 çocuk annesi Gülsüm Durgut ise eşi Serkan Durgut'un da kendisi gibi sağlıkçı olduğunu, aynı günlerde nöbet tuttuklarını ifade ederek, "24 saat hizmet veriyoruz. Her nöbet çıkışında ailemize çocuklarımıza bir şey bulaştırır mıyız korkusuyla eve gidiyoruz. Halkımızdan tek isteğimiz duyarlı olmaları. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları. Hem bizleri hem kendilerini riske atmamaları. Benim de 2 tane çocuğum var. Eşimle beraber nöbet tutuyoruz. Anneanneleri bakıyor çocuklarıma. Eşim de Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışıyor. Biz halkımız için canla başla çalışıyoruz, tek isteğimiz hem kendilerini hem bizleri riske atmamaları ve duyarlı olmaları. Özellikle 65 yaş ve üstü mümkünse çıkmasınlar. Alkışlar için de milletimize çok teşekkür ediyoruz. Desteklerini yanımızda hissettik. Bu bizim için çok gurur verici" şeklinde konuştu.

Görevdeki anne ve babalarını evde bekleyen çocukların annesi de Evde kalın çağrısı yaptı

Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:44 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu
Koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonra camilerde dua edilecek Fransız doktorlar koronavirüs salgını konusunda uyardı: Konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra boğuluyorlar
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi         
20:12
Rus doktorlar, ülkede koronavirüs vaka sayısının saklandığını öne sürdü Rus doktorlar, ülkede koronavirüs vaka sayısının saklandığını öne sürdü         
19:08
Duştan hemen önce paylaştı! Cesur model Didem Soydan'dan bornozlu yatak pozu Duştan hemen önce paylaştı! Cesur model Didem Soydan'dan bornozlu yatak pozu         
16:11
Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım         
13:21
Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor         
13:18
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz         
12:07
Ekranların yosun gözlü güzel oyuncusu Tuvana Türkay'ın çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı Ekranların yosun gözlü güzel oyuncusu Tuvana Türkay'ın çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı         
11:16
İngiliz aktris Peter Myles, babasının koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini söyledi İngiliz aktris Peter Myles, babasının koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini söyledi         
10:30
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var         
10:29
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı         
10:19
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu         
10:19
Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu         
10:15
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü         
09:17
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor         
09:17
Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 07:36:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Görevdeki anne ve babalarını evde bekleyen çocukların annesi de "Evde kalın" çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]