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"Görevdeki hakim ve savcılar hakkındaki FETÖ ihbarları titizlikle inceleniyor"
6 saat önce
HSK: "Görevdeki hakim ve savcılar hakkındaki FETÖ ihbarları titizlikle inceleniyor"(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:55 Kaynak: İHA
HSK: "Görevdeki hakim ve savcılar hakkındaki FETÖ ihbarları titizlikle inceleniyor"
(İHA)
Son Dakika Eski MİT mensubu Enver Altaylı'ya FETÖ yöneticiliği ve casusluk davası açıldı FETÖ'nün kamuya yeniden sızmak için "tavşan aday" taktiğini kullandığı ortaya çıktı FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci: Gülen'i severim, terörist diyemem İçişleri Bakanlığı'ndan Manisa'daki depremle ilgili açıklama: Can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir