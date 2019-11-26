Son Dakika Haberleri: Görevden alınan 3 HDP'li belediye başkanı tutuklandı
Son Dakika Güncel Görevden alınan 3 HDP'li belediye başkanı tutuklandı - Son Dakika

Görevden alınan 3 HDP'li belediye başkanı tutuklandı

6 saat önce

HAKLARINDAKİ terör soruşturması kapsamında görevlerinden alınıp, gözaltına alınan Mardin'in Mazıdağı eski Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Derik'in eski Belediye Başkanı Mülkiye Esmez ve Savur'un eski Belediye Başkanı Gülistan Öncü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görevden alınan 3 HDP'li belediye başkanı tutuklandı, System.String[]

HAKLARINDAKİ terör soruşturması kapsamında görevlerinden alınıp, gözaltına alınan Mardin'in Mazıdağı eski Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Derik'in eski Belediye Başkanı Mülkiye Esmez ve Savur'un eski Belediye Başkanı Gülistan Öncü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. HDP'li üç eski başkan da 16 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamalarıyla 16 Kasım günü gözaltına alınıp, İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden alınan HDP'li Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez ile Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü'nün emniyetteki sorgulamaları tamamlandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özaydın, Esmez ve Öncü, adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından HDP'li eski başkanlar Özaydın, Esmez ve Öncü, çıkarıldıkları mahkemece 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.


Mülkiye Esmez, Nalan Özaydın, Mazıdağı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:41 Kaynak: DHA
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