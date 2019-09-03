Son Dakika Haberleri: Görevden alınan belediye başkanlarıyla ilgili karar
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Görevden alınan belediye başkanlarıyla ilgili karar

2 saat önce

İçişleri Bakanlığı tarafından, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde haklarındaki terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının 41'i hakkında terör ve teröre ilişkin suçlar kapsamında ilk derece mahkemesince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildi.

Görevden alınan belediye başkanlarıyla ilgili karar, System.String[]

İçişleri Bakanlığı tarafından, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde haklarındaki terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının 41'i hakkında terör ve teröre ilişkin suçlar kapsamında ilk derece mahkemesince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildi.

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:15 Kaynak: İHA
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Görevden uzaklaştırılan 41 belediye başkanı hakkında 237 yıl 237 ay hapis cezası kararı verildi
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