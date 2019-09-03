Görevden alınan belediye başkanlarıyla ilgili karar
2 saat önce
İçişleri Bakanlığı tarafından, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde haklarındaki terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının 41'i hakkında terör ve teröre ilişkin suçlar kapsamında ilk derece mahkemesince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:15 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı tarafından, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde haklarındaki terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının 41'i hakkında terör ve teröre ilişkin suçlar kapsamında ilk derece mahkemesince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildi.
(İHA)
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