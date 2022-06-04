Görevden alınan CHP'li belediye başkanı, CHP İl Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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Görevden alınan CHP'li belediye başkanı, CHP İl Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu

04.06.2022 13:13
Görevden alınan CHP'li belediye başkanı, CHP İl Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu

İçişleri Bakanlığı tarafından bir soruşturmanın selameti açısından görevden alınan CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, CHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar hakkında, 'Alenen Hareket' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından bir soruşturmanın selameti açısından görevden alınan CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, CHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar hakkında, 'Alenen Hareket' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre; CHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, Bilecik Tapu Müdürlüğünde N.Ç. isimli şahsın 10-15 kişinin bulunduğu bir ortamda 'Neden belediye başkanımızın arkasında durmuyorsunuz, neden desteklemiyorsunuz?' sorusu üzerine Yaşar, "Hırsızın arkasında neden durayım' diye şeklinde ithamda bulundu. Bunun üzerine şahıs olayı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'e iletti. Şahin'in avukatları bu olay sonrası Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığına CHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar hakkında 'Alenen Hareket' suçundan suç duyurusunda bulundu. Avukatın, delil olarak tanık ve müdürlüğüne ait güvenlik kamerası görüntülerini gösterdiği öğrenildi. - BİLECİK

Görevden alınan CHP'li belediye başkanı, CHP İl Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu
Görevden alınan CHP'li belediye başkanı, CHP İl Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu
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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Metin, Semih Şahin, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Görevden alınan CHP'li belediye başkanı, CHP İl Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Görevden alınan CHP'li belediye başkanı, CHP İl Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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