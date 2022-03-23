GÖREVDEN ALINAN DAİRE BAŞKANINDAN MOBBİNG VE SÜRGÜN İDDİASI - Son Dakika

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı olarak görev yaparken Yol Bakım ve Onarımı Dairesi'ne mühendis olarak atanan Sabahat Aslan, göreve iadesi ve cezaların kaldırılması için dava açtı. Aslan'ın avukatı Semra Kabasakal, "İşleri aksatmadan, ciddi tasarruflar sağlayan Sabahat Aslan'ın ranta geçit vermediği için sürgün edilmesini, mesleğini yapma hakkının elinden alınmasını ve mobbing uygulanmasını hak etmemiştir" dedi.

Akdeniz Belediyesi'nde 1994-2019 yılları arasında makine mühendisi olarak çalışan Sabahat Aslan, 2019 yerel seçimlerin ardından Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesinde başkan olarak göreve başladı. Burada 2 yıl görev yapan Aslan, 3 Ağustos 2021'de Yol Bakım ve Onarımı Dairesine mühendis olarak atandı. Aslan bu süreçte 'görevi ihmal' gerekçesiyle bir kınama, bir uyarı ve bir soruşturmadan 2 ayrı maaştan kesme cezası aldı. Aslan, avukatı Semra Kabasakal aracılığıyla görev yerine dönmek ve aldığı cezalarıın iptali için dava açtı.

'RANTA ÇEVRELERİNİ RAHATSIZ ETTİ'

Konuyla ilgili basın toplantısı yapan avukat Semra Kabasakal, şunları söyledi:

"Görevde iken yaptığı işlerin ve satın almaların ekonomik değerinin altında olması rant çevrelerini rahatsız etmiş ve Sabahat Aslan'ı görevden aldırmak için asılsız iddialar içeren tutanak tutturarak hakkında usulsüz soruşturma açılmasına neden olmuşlardır. Hakkında açılan usulsüz birden fazla soruşturma ile Sabahat Aslan'ın görevden alınması için alt yapı hazırlanmıştır. Usulsüz ve hukuksuz soruşturmalarının sonucunda kelime oyunları ile bir kınama bir uyarı ve bir soruşturmadan 2 ayrı maaştan kesme cezası verilmiş olup, itirazlarımız devam etmektedir.Yol Bakım ve Onarımı Dairesine düz mühendis olarak sürgün edilmesini, mesleğini yapma hakkının elinden alınmasını ve mobbing uygulanmasını hak etmemiştir" dedi.

BAŞKAN 8 MART'TA ÖVMÜŞ

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise Sabahat Aslan'ın görev değişikliğinin Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tasarrufuyla gerçekleştiği belirtildi. Öte yandan Başkan Seçer, Aslan göreve geldiği dönemde 8 Mart'ta yaptığı konuşmada, "En büyük hırsızlıklar Makine İkmal Dairesi'nde oluyor. Hırsızlar kaçıyor biz kovalıyoruz, onlar bıkmıyor biz bıktık. Dediler ki, Sabahat hanım bu işi yapar. Hemen göreve getirdik. Baktık ki, 3 lira olan masraflar 1 liraya düştü" ifadesini kullanmıştı. (DHA)