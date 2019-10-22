Görevden alınan Diyarbakır Belediye Başkanı Mızraklı tutuklandı, HDP Meclis'i üç gün boykot edecek

Görevden alınarak yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. HDP ise önümüzdeki üç gün Meclis çalışmalarına katılmayarak boykot kararı aldı.



Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, dün evine yapılan baskınla gözaltına alındıktan sonra Diyarbakır Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Mızraklı savcılığın talebi doğrultusunda mahkemeye tarafından tutuklandı.