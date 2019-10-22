Son Dakika Haberleri: Görevden alınan Diyarbakır Belediye Başkanı Mızraklı tutuklandı, HDP Meclis'i üç gün boykot edecek
Son Dakika Dünya Görevden alınan Diyarbakır Belediye Başkanı Mızraklı tutuklandı, HDP Meclis'i üç gün boykot edecek

Görevden alınan Diyarbakır Belediye Başkanı Mızraklı tutuklandı, HDP Meclis'i üç gün boykot edecek

39 dakika önce

Görevden alınarak yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görevden alınan Diyarbakır Belediye Başkanı Mızraklı tutuklandı, HDP Meclis'i üç gün boykot edecek, System.String[]

Görevden alınarak yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. HDP ise önümüzdeki üç gün Meclis çalışmalarına katılmayarak boykot kararı aldı.


Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, dün evine yapılan baskınla gözaltına alındıktan sonra Diyarbakır Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Mızraklı savcılığın talebi doğrultusunda mahkemeye tarafından tutuklandı.

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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Mızraklı, Selçuk, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:28 
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HDP'den tartışma yaratacak kayyum kararı: Üç gün boyunca Meclis çalışmalarına katılmayacağız
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