Görevden alınan Diyarbakır Belediye Başkanı Mızraklı tutuklandı, HDP Meclis'i üç gün boykot edecek
1 saat önce
Görevden alınarak yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Görevden alınarak yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 06:18
Gözaltına alınan dört HDP'li başkanın yerine kayyum atandı HDP'den tartışma yaratacak kayyum kararı: Üç gün boyunca Meclis çalışmalarına katılmayacağız Görevden alınan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı tutuklandı Beşar Esed'den gövde gösterisi! Türkiye sınırında Suriye askerleriyle poz verdi