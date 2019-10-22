Son Dakika Haberleri: Görevden alınan Diyarbakır Belediye Başkanı Mızraklı tutuklandı, HDP Meclis'i üç gün boykot edecek
Son Dakika Dünya Görevden alınan Diyarbakır Belediye Başkanı Mızraklı tutuklandı, HDP Meclis'i üç gün boykot edecek

Görevden alınan Diyarbakır Belediye Başkanı Mızraklı tutuklandı, HDP Meclis'i üç gün boykot edecek

1 saat önce

Görevden alınarak yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Görevden alınarak yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görevden alınan Diyarbakır Belediye Başkanı Mızraklı tutuklandı, HDP Meclis'i üç gün boykot edecek

Diyarbakır, Mızraklı, Selçuk, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 06:18 
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