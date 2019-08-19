Görevden alınan Diyarbakır Belediye Başkanının terör örgütü ile bağlantısı

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Diyarbakır Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın terör örgütü ile olan bağının ve suç listesinin bir hayli kabarık olduğu ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Diyarbakır Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın terör örgütü ile olan bağının ve suç listesinin bir hayli kabarık olduğu ortaya çıktı.



Diyarbakır Belediye Başkanı Mızraklı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Mızraklı'nın terör örgütü ile olan ilişkisi ve faaliyetleri, suç dosyasının oldukça kabarık olduğunu gösterdi. Mızraklı hakkında terör örgütü kurma ve yönetme suçundan yargılanma, terör suçlarına ilişkin 8 ayrı soruşturma ve İçişleri Bakanlığınca 3 ayrı soruşturma bulunduğu öğrenildi. Mızraklı, Almanya'da PKK terör örgütünün faaliyetlerini yürütmek ve Türklere ait iş yerlerine saldırıda bulunmak suçlarından tutuklanan ve ülkemizde de "terör örgütü üyesi olmak, tasarlayarak öldürme, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, terör örgütü kurmak ve yönetmek" gibi teröre ilişkin 6 farklı suçtan hakkında arama kaydı bulunan, KCK'nın Sincar sorumluluğunu yürüten "Mam Zeki Şengali" kod adlı İsmail Özden'in 15 Ağustos 2018 tarihinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilmesinden sonra PKK terör örgütü ve destekçilerinin düzenlediği basın açıklamasına katılarak terör örgütüne desteğini aleni bir şekilde gösterdi.



Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne ait ekip aracına beraberindeki 2 teröristle birlikte 10 Ekim 2007 tarihinde saldırı gerçekleştiren ve 1 polis memurunun şehit edilmesi, 2 polis memurunun ve 3 vatandaşın yaralaması olayının faili azılı terörist Zülküf Gezen, terör örgütünden gelen talimat sonucunda kendini asarak intihar etti. Mızraklı, Diyarbakır Yeniköy Mezarlığı'na gelerek teröristin sözde anma etkinliğine katılıp, akabinde ailesine taziye ziyaretinde bulunarak teröriste sahip çıktı.



Terörden ihraç edilenleri belediyede çalıştırmaya başladı



Belediye başkanı seçilen Mızraklı'nın ilk icraatlarından biri de terör iltisakı nedeniyle görevden uzaklaştırılan kişileri görevlerine iade etmek oldu. Bununla da yetinmeyen Mızraklı, terör suçları nedeniyle ihraç edilen kişileri de gayriresmi olarak belediyede çalıştırmaya başladı.



Teröristin ismini caddeye verme girişiminde bulundu



Diyarbakır Büyükşehir Meclisinin kararı ve Diyarbakır Valiliğinin onayı ile sahabe "İyaz Bin Ganem" ismi verilen caddeye Mızraklı, göreve gelmesinden sonra "PKK terör örgütüne üye olmak, yardım ve yataklık etmek" suçundan 3 yıl 9 ay ağır hapis cezası verilen İlhan Diken isimli teröristin ismini vermeye çalıştı. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı, PKK terör örgütünün 15 Ağustos 1984 tarihinde ilk silahlı terör eylemi olan ve 1 askeri şehit ederek, 6 asker ve 3 sivilin yaralanmasıyla sonuçlanan Eruh baskını için 15 Ağustos'ta düzenlenen sözde anma etkinliğine de katılarak terör örgütüne destek verdi.



Mızraklı, imar planına uygun olarak yapımına başlanan 4 cami inşaatının yıkılması için karar aldı. Diyarbakır halkının isteği üzerine ve yine Diyarbakır halkının parasıyla yapımına başlanan bu camilerin yıkılmasıyla inançlarını özgürce yaşamak isteyen vatandaşların ayrıştırılması ve yıkım anında ortaya çıkacak çatışma ortamından her zamanki gibi bölücü terör örgütünün yararlanması amaçladı.



Kurban Bayramı'nda terörist mezarlarına ziyaret



Kurban Bayramı arefesinde Mızraklı, 2005 yılında örgütün kırsal kadrosuna katılarak güvenlik güçlerine saldırı girişiminde bulunan sözde Gabar Cephe-Kerboran birim sorumluluğunu yürüten ve 6 Mart 2016 tarihinde güvenlik güçlerince girdiği çatışmada ölü olarak ele geçirilen terörist Okan Emektar ve terör örgütünün şehir yapılanması YDG-H içinde faaliyet yürütürken çukur-hendek operasyonları sonucunda güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada Cizre'de öldürülen terörist Abdullah Özgül'ün mezarlarını ziyaret ederek terör örgütüne desteğini ve bağlılığını aleni olarak gösterdi.



PKK terör örgütünün sözde Sağlık Komitesi adı altında faaliyet gösteren yapılanması içinde de yer alan Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, değişik tarihlerde birçok yaralı veya hasta teröristi görev yaptığı hastanede herhangi bir resmi kayda gerek duymaksızın gizli bir şekilde tedavi etti, bununla da kalmayarak kırsaldaki teröristlere ilaç ve tıbbi malzeme yardımı sağladı. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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