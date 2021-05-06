Görevden alınan eski bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Kardemir'e yönetim kurulu üyesi oldu

Millet İttifakı genişliyor! Akşener iki partiye daha kucak açtı

Fiyatını duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız! Bu et için araba takası teklif eden var

242 yıllık dev marka tüm mağazalarını kapatıyor! 12 bin kişi işsiz kalacak

İstanbul'da daha önce boşaltılan bina çöktü, enkaz altında çok sayıda araç var

Geçtiğimiz ay Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü.

GÖREVİ 21 NİSAN'DA SONA ERMİŞTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kurulması ile 10 Temmuz 2018 günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak göreve başlayan Zehra Zümrüt Selçuk'un görevi 21 Nisan 2021 itibariyle sona erdi.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLDU

Yaşanan bu gelişmenin ardından Zehra Zümrüt Selçuk, Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş'de yönetim kurulu üyesi oldu.

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Plaftormu'na yapılan açıklamada, "Şirketimizin münhal durumda bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Şirketimiz Yönetim Kurulunca Sn. Zehra Zümrüt Selçuk'un seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.