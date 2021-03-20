Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Ağbal'dan ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim - Son Dakika

Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Ağbal'dan ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim

20.03.2021 08:04

Dün gece Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Naci Ağbal, Twitter üzerinden yaptığı ilk açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

4.5 ay önce göreve getirilen Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Resmi gazete kararı ile görevden alındı.

"ŞÜKRANLARIMI ARZ EDİYORUM"

Ağbal, Twitter hesabı üzerinden yaptığı ilk açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

Görevden alınan Eski Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Ağbal'ın Twitter profilinde yazan "Merkez Bankası Başkanı" ibaresini hemen "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eski Başkanı" olarak değiştirmesi dikkatlerden kaçmadı.

Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Ağbal'dan ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi

Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Ağbal'dan ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim - Son Dakika Ekonomi


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