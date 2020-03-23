Görevden alınan Gökçebağ Beldesi Belediye Başkanının yerine Kurtalan Kaymakamı atandı - Son Dakika

Siirt Valiliği , Çiçek'in yerine Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın 'ı belediye başkan vekili olarak görevlendirdi.

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