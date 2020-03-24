Görevden alınan HDP'li Eğil Belediye Başkanı Akkul, tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Görevden alınan HDP'li Eğil Belediye Başkanı Akkul, tutuklandı - Son Dakika

Görevden alınan HDP'li Eğil Belediye Başkanı Akkul, tutuklandı

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca hakkındaki terör soruşturma nedeniyle görevden alınan Diyarbakır'ın Eğil Belediyesi eski Başkanı HDP'li Mustafa Akkul, çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütü üyeliği'nden tutuklandı.

Görevden alınan HDP'li Eğil Belediye Başkanı Akkul, tutuklandı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca hakkındaki terör soruşturma nedeniyle görevden alınan Diyarbakır'ın Eğil Belediyesi eski Başkanı HDP'li Mustafa Akkul, çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütü üyeliği'nden tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alındıktan sonra İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden alınan Eğil Belediyesi eski Başkanı HDP'li Mustafa Akkul, Ergani Belediyesi eski Başkanı Ahmet Kaya, Silvan Belediyesi eski Başkanı Naşide Toprak ve Lice Belediyesi eski Başkanı Tarık Mercan, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyedeki mahkemeye çıkarılan HDP'li Mustafa Akkul, 'terör örgütü üyeliği'nden tutuklanırken, Naşide Toprak, Tarık Mercan ve Ahmet Kaya ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Halkların Demokratik Partisi, Mustafa Akkul, Eğil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:37 Kaynak: DHA

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