"Görevden alınan kaymakamlarla ilgili yapılan maksatlı yorumların tamamı yalandır" - Son Dakika

"Görevden alınan kaymakamlarla ilgili yapılan maksatlı yorumların tamamı yalandır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Görevden alınan kaymakamlarla ilgili hem eksik ve yanlış bilgi ile yapılan hem de maksatlı yorumların tamamı yalandır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Görevden alınan kaymakamlarla ilgili hem eksik ve yanlış bilgi ile yapılan hem de maksatlı yorumların tamamı yalandır. Bu kişilerin hepsi benim bildiğim 2008, 2009, 2010, belki 2013 yılında göreve başlayanlar, yaklaşık 8-12 yıllık kaymakamlar" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 106'ncı dönem Kaymakamlık Kursu kura törenine katıldı. Törende görevden alınan kaymakamlara ilişkin konuşan Bakan Soylu, "Görevden alınan kaymakamlarla ilgili hem eksik ve yanlış bilgi ile yapılan hem de maksatlı yorumların tamamı yalandır. Son kararımızda açığa alınan kişiler arasında ilk kez açığa alınanlar olduğu gibi, daha önceki adli süreçlerde mahkemece haklarında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiş ve görevi iade edilmiş kişiler olduğu gibi, yine daha önceki soruşturmalarda haklarında herhangi bir şey bulunmadığı için idari ve adli soruşturmaları kapatılan kişiler olduğu gibi, burada da 58 kişi ile ilgili bu tip değerlendirmeler oldu. Bu kişilerin hepsi benim bildiğim 2008, 2009, 2010, belki 2013 yılında göreve başlayanlar. Hesap ettiğimiz gibi yaklaşık 8-12 yıllık kaymakamlar" dedi.

Görevden almalarla ilgili basında yer alan iddialara tepki gösteren Soylu, "Bizim söylediğimiz net ve açıktır. Söyledikleri bizim tarafımızdan sırf nedamet getirdiği için atama yapıldı gibi bir iddia ne bizler için söz konusu olabilir ne de devlet ciddiyeti ile bağdaşabilir. Bu hadiseyi saçma sapan mesnetsiz iddialarına delil yapmayı çalışanlara bizim o zaman söylediğimiz net ve açıktır. Söyledikleri sırf nedamet getirdi diye bizim tarafımızdan böyle bir atama yapılması mümkün değildir. Burası İçişleri Bakanlığı, burada gelişigüzel iş olmaz. Yürüyen süreçler, bu süreçlerin getirdiği sonuçlar var. Kişinin hakkında yeni bir delil bulunmuş, ne yapmamız lazım, tedbir almayacak mıyız. Bu ilk defa yaptığımız bir işlem değil, bundan bir buçuk ay önce yaklaşık 15 kaymakamımızın kimini açığa aldık, kimini pasif göreve çektik. Neden? Meselenin açıklığa kavuşmasının temini için" diye konuştu.

"15 TEMMUZ'U KİM UNUTARAK İŞLEM YAPIYORSA HAİNDİR"

15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini söyleyen Soylu, "Burada tekrar söylüyorum. 15 Temmuz'u kim unutarak işlem yapıyorsa haindir. Buna şahsım da dahildir. Biz buradan gideceğiz bu devlet, bu millet ebedidir. Bu süreçlerde kendine rol biçmeye çalışan sahte kahramanlardan bıktım. Bu kadar açık ve net. Biz gereğini yapıyoruz. Titizlikle yapıyoruz ama anlamak istemiyorlar. Gözlerini hırs ve kindarlık bürümüş. FETÖ ile mücadele ediyoruz, FETÖ saldırıyor, Cumhuriyet Gazetesi saldırıyor, Oda TV saldırıyor, Birgün gazetesi saldırıyor. Ana muhalefet partisi sözcüleri saldırıyor. Elbette ki bütün bunları bizlere yapanların sebeplerini bilmiyor değiliz" açıklamasında bulundu.

"BU KURUMLARI AYRI AYRI ZAYIFLATMAK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPMAK İSTİYORLAR"

İddiaların hedefinde soruşturmayı yürüten kurumları zayıflatmak olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Bu coğrafya zor bir coğrafyadır. Bu coğrafyada bu ülkeyi yönetmeye çalışanların idamlık ve bayramlık gömleği olur, bunu bilmeyen yola çıkmasın. Bizim bakanlığımıza saldırma sebepleri İçişleri Bakanlığının FETÖ soruşturmasında önemidir. FETÖ soruşturmalarını iki kurum yapar; biri emniyet, biri diğeri yargıdır. Bu iki kurum soruşturmaları ciddi bir iş birliği ile yürütmektedir. Burayı sulandırmak, bu soruşturmaları akamete uğratmak, bu iş birliğini zayıflatmak, bu kurumları ayrı ayrı zayıflatmak için ellerinden geleni yapmak istiyorlar. Saldırının temel sebebini burada aramak lazım" dedi.

15 Temmuz'da emniyet ve jandarmada görevli personel sayısına ilişkin bilgiler paylaşan Soylu, "15 Temmuz 2016'da İçişleri Bakanlığında 138 bin 361 jandarma personeli vardı, bunun 50 bini hükümlü jandarmaydı. O tarihte bizim toplam personelimiz 70 bin civarındaydı. Jandarma teşkilatının 70 bin-75 bin olan personelinden bugüne kadar FETÖ dolayısıyla ihraç edilenlerin sayısı 5 bin 561. Halen şu anda açıkta bulunanların sayısı ise 2 bin 945, adli ve idari soruşturmaları yürütülen. Aynı şekilde emniyet teşkilatımızın toplam mevcudu 273 bin kişiydi. Bunun içinde sivilleri de var. Bugüne kadar emniyet teşkilatımızdan FETÖ ile ihraç edilen kişi sayısı 30 bin 580. İçişleri Bakanlığına geldiğim gün şöyle bir rakam vardı. 21 bin 500 civarında emniyet müdürünün 14 bini ihraç. Yani 7 bini çalışıyor. Biz hangi süreçlerden geldik. 200 kaymakamımız ilçelerde eksik. Vali yardımcılarını saymıyorum. Bazı illerimiz bir, bazı illerimizi iki vali yardımcısıyla götürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"KİMLERLE İŞ TUTTUĞUNUZ, KİME UŞAKLIK YAPTIĞINIZ BELLİ"

Hakkındaki iddialara cevap vermesinin eleştirildiğini aktaran Soylu, "Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde yazan, bana bazen kızıyorlar bunları muhatap almayın diye. Yalan ve ihaneti muhatap almazsanız hata ederseniz. Allah'ın emridir muhatap alacaksınız. Diyor ki oradaki berduş, 'İçişleri Bakanlığı yüzde 3,5 ancak şey yapıldı'. Elinin tersiyle itiyorlar. Berduşa sesleniyorum; ben senin gibi birinin, öbürünün adamı değilim. Milletin adamıyım. Kimlerle iş tuttuğunuz, kime uşaklık yaptığınız belli. Bunlara rağmen biz doğruları yapmaya çalışıyoruz. Taviz vermeden devam edeceğiz. İthamlar doğru ve hoş değildir. İthamlarından korkup yolumuzdan dönecek değiliz" şeklinde konuştu.

(Emre Yüzügüldü - Hülya Keklik/İHA)

Fetullahçı Terör Örgütü, Süleyman Soylu, 15 Temmuz, Bakan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 17:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Görevden alınan kaymakamlarla ilgili yapılan maksatlı yorumların tamamı yalandır' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Soylu'dan, açığa alınan kaymakamlarla ilgili konuşmasını hatalı veren 3 haber kanalına tepki: Esas sizi açığa almak lazım Bahçede su kuyusu açmak isteyen 4 kişi göçük altında kaldı: 2 ölü Annesine aşı bulamayan saldırgan, 3 hemşireyi darbedip, bir hasta yakınını da bıçakladı Kim Jong-un amcasını nasıl öldürttüğünü Trump'a anlatmış Rıdvan Dilmen, Muriqi'in Lazio'ya transferinden 1 gün sonra PSG'nin de devreye girdiğini söyledi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Macron geri adım attı 12 yıl sonra ilk kez yurt dışında oynanacak olan Süper Kupa maçına Katar'ın başkenti Doha ev sahipliği yapacak Milletvekili Ali Özkaya'dan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti Sakarya'da maske takmayanlar 3 gün karantinada kalacak, 10 kitap okuyacak 14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan evli öğretmen, hapis cezasından kurtulamadı Bakan Koca'ya oğluna 1500 kişilik düğün yapan AK Partili vekil soruldu, cevabı ders niteliğindeydi Fiorentina'lı Marco Benassi, Galatasaray'ın teklifine sıcak bakmadı Fenerbahçe Marcel Tisserand transferinde mutlu sona ulaştı Ayaklarıyla biberleri çiğneyen gencin çalıştığı firmaya ceza kesildi
9 yaşındaki çocuk elbise dolabında boynundan asılı halde bulundu 9 yaşındaki çocuk elbise dolabında boynundan asılı halde bulundu         
19:53
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısıyla ilgili tarih verdi: 2021'in başlarında hazır olur Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısıyla ilgili tarih verdi: 2021'in başlarında hazır olur         
19:50
Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı         
19:47
Yunanistan'dan küstah sözler: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki tüm gemilerini derhal çekmeli Yunanistan'dan küstah sözler: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki tüm gemilerini derhal çekmeli         
18:53
Sahte evrak ile 4 milyon liralık vurgun yapmaya çalışan dolandırıcılar, tapu memurundan kaçamadı Sahte evrak ile 4 milyon liralık vurgun yapmaya çalışan dolandırıcılar, tapu memurundan kaçamadı         
18:31
Bakan Soylu duyurdu, yeni sistem geliyor! Artık radarı görünce yavaşlamak cezadan kurtarmayacak Bakan Soylu duyurdu, yeni sistem geliyor! Artık radarı görünce yavaşlamak cezadan kurtarmayacak         
18:20
Fenerbahçe, tescilli olmayan oyuncu oynattığı için 24 bin TL para cezası aldı Fenerbahçe, tescilli olmayan oyuncu oynattığı için 24 bin TL para cezası aldı         
17:54
Dolandırıcılar, yemek siparişi verip kuryeleri tuzaklarına düşürüyor Dolandırıcılar, yemek siparişi verip kuryeleri tuzaklarına düşürüyor         
16:42
Mısır'da bir kişinin midesinden 6 bin 500 Mısır lirası çıktı Mısır'da bir kişinin midesinden 6 bin 500 Mısır lirası çıktı         
16:13
Cem Yılmaz'ın ağabeyinin PTT'ye sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu! Vatandaşlardan destek mesajı yağdı Cem Yılmaz'ın ağabeyinin PTT'ye sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu! Vatandaşlardan destek mesajı yağdı         
16:09
Mühendis genç kız otel odasında dehşeti yaşadı! Uyandığında yatağında tanımadığı bir adam vardı Mühendis genç kız otel odasında dehşeti yaşadı! Uyandığında yatağında tanımadığı bir adam vardı         
15:55
Barış Murat Yağcı, aşk yaşadığı konuşulan Nisa Bölükbaşı ile babasını tanıştırdı Barış Murat Yağcı, aşk yaşadığı konuşulan Nisa Bölükbaşı ile babasını tanıştırdı         
15:39
Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez İHA'dan atıldı Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez İHA'dan atıldı         
15:39
Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren babayı yaşatma çabaları sonuçsuz kaldı Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren babayı yaşatma çabaları sonuçsuz kaldı         
15:23
Boyu 65 metre, ağırlığı 18 ton! Türbin kanadı koca koca binaların arasından böyle taşındı Boyu 65 metre, ağırlığı 18 ton! Türbin kanadı koca koca binaların arasından böyle taşındı         
15:02
Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci         
14:44
Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi         
14:10
Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:05
Eski sevgilisi balkondan düşen Nihal Candan, acı olayın detaylarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı Eski sevgilisi balkondan düşen Nihal Candan, acı olayın detaylarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı         
13:38
Bakan Albayrak'a yönelttiği 7 soruya aldığı yanıt, MHP'li vekili tatmin etmedi Bakan Albayrak'a yönelttiği 7 soruya aldığı yanıt, MHP'li vekili tatmin etmedi         
12:38
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim'in sahibine dolandırıcılık davası açıldı: 40 yıla kadar hapsi isteniyor Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim'in sahibine dolandırıcılık davası açıldı: 40 yıla kadar hapsi isteniyor         
12:18
İki kardeşin şarj aleti kavgası kanlı bitti! Biri hapse diğeri mezara İki kardeşin şarj aleti kavgası kanlı bitti! Biri hapse diğeri mezara         
11:17
Oyuncu Gurur Aydoğan, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu Oyuncu Gurur Aydoğan, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu         
10:55
Eşinden boşanacak olan Damla Ersubaşı'nın program çekimleri ertelendi Eşinden boşanacak olan Damla Ersubaşı'nın program çekimleri ertelendi         
10:55
Burak Yılmaz'la barışan İstem Atilla, kızlarıyla birlikte Fransa'ya yerleşti Burak Yılmaz'la barışan İstem Atilla, kızlarıyla birlikte Fransa'ya yerleşti         
10:27
F.Bahçe istediği golcülerle anlaşamazsa, Papiss Cisse'ye imza attıracak F.Bahçe istediği golcülerle anlaşamazsa, Papiss Cisse'ye imza attıracak         
10:01
İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Köpeği vurun İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Köpeği vurun         
09:58
Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu? Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu?         
09:21
Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasına 30 milyon liraya talipli çıktı Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasına 30 milyon liraya talipli çıktı         
08:58
Netflix, Beren Saat için cuma olan yayın gününü perşembe olarak değiştirdi Netflix, Beren Saat için cuma olan yayın gününü perşembe olarak değiştirdi         
08:07
Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti         
18:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2020 00:00:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Görevden alınan kaymakamlarla ilgili yapılan maksatlı yorumların tamamı yalandır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei