Son Dakika Haberleri: Görevden Alınan Musul Valisi Hakkında Tutuklama Kararı

Görevden Alınan Musul Valisi Hakkında Tutuklama Kararı

52 dakika önce

Irak'ta geçtiğimiz hafta 100'den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan feribot kazasının yaşandığı Musul'da mahkeme, aralarında eski vali Nofel Akub'un bulunduğu 5 kişi hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Görevden Alınan Musul Valisi Hakkında Tutuklama Kararı, System.String[]
Irak'ta geçtiğimiz hafta 100'den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan feribot kazasının yaşandığı Musul'da mahkeme, aralarında eski vali Nofel Akub'un bulunduğu 5 kişi hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Musul mahkemesi tarafından çıkan kararda, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma ve kamu malına zarar verdiği gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde Irak Meclisi tarafından görevden alınan vali Nofel Akub ile valilikte 4 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

Irak Meclisi, geçtiğimiz Pazar günü Başbakan Adil Abdülmehdi'nin teklifi üzerine, 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği feribot faciasında ihmali olduğu gerekçesiyle vali ile 2 yardımcısını oy çokluğuyla görevden almıştı. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:53 Kaynak: İHA

Irak, Musul, 3. Sayfa
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