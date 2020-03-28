Görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan'ın yerine Adil Karaismailoğlu atandı. - Son Dakika

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Görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan'ın yerine Adil Karaismailoğlu atandı.
6 saat önce
Görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan'ın yerine Adil Karaismailoğlu atandı.
Görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan'ın yerine Adil Karaismailoğlu atandı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 02:34 Kaynak: İHA
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