Üye Girişi
Görevden alınması için referandum yapılan Kaliforniya Valisi Newsom göreve devam edecek - Son Dakika

Görevden alınması için referandum yapılan Kaliforniya Valisi Newsom göreve devam edecek

15.09.2021 10:10
Görevden alınması için referandum yapılan Kaliforniya Valisi Newsom göreve devam edecek, System.String[]

ABD'nin Kaliforniya Eyaleti Valisi Gavin Newsom, görevden alınması için yapılan referandumun sonuçlarına göre görevine devam edecek.

ABD'nin Kaliforniya Eyaleti Valisi Gavin Newsom, görevden alınması için yapılan referandumun sonuçlarına göre görevine devam edecek.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını konusundaki kriz yönetiminde başarısız olduğu iddialarının ardından hakkında görevden alma referandumu düzenlenen Kaliforniya Valisi Gavin Newsom seçimi büyük bir farkla kazandı. Oyların yüzde 60'tan fazlasının sayılmasının ardından Newsom'un eyaletin yüzde 66.6'sından onay aldığı netleşti. Görevde kalmayı garantileyen Newsom, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı zafer konuşmasında Kaliforniya halkının bilime, aşılara, Covid-19 salgınını sona erdirme kararlılığına, özgürce oy kullanma hakkına, kadınların kendi bedenleriyle ilgili kararları alabilme özgürlüğüne, çoğulculuğa, ekonomik, sosyal, çevresel adalete "evet" oyu verdiğini belirterek herkese teşekkür etti. Cumhuriyetçilerin daha önce dile getirdiği seçimde hile yapılacağı şeklindeki iddialara da değinen Newsom, "Demokrasi etrafa atılacak bir top değil, hassas antika bir vazo gibidir" dedi.

Kritik önemdeydi

Seçmenlerin üçte ikisinin Demokrat olduğu Kaliforniya'da daha önce yapılan anketler Demokrat Newsom'un görevden alınarak yerine Cumhuriyetçi aday Larry Elder'ın geçmesinin mümkün olduğunu ortaya koymuş, Demokratların kalesi olan Kaliforniya'nın kaybedilmesinin Demokratların ABD Senatosunda çoğunluğu yitirmesine neden olabileceği gündeme gelmişti. Bir süredir evsizlik, yüksek vergiler ve hayat pahalılığının yanı sıra yaz aylarında görülen orman yangınları ile mücadele eden Kaliforniya'da Newsom'u referanduma taşıyan süreçte başı Covid-19 salgını ile mücadeleyi yönetme konusundaki başarısızlık iddiaları çekmişti. Valilerin göreve gelirken aldıkları oy sayısının yüzde 12'si kadar imza toplandığında görevden alma referandumu düzenlenmesini öngören eyalet kanunları kapsamında Newsom'un siyasi geleceği Kaliforniya halkına sorulmuştu. Newsom'un zaferi, uyguladığı politikaların ve Cumhuriyetçiler tarafından eleştirilen Covid-19 tedbirlerinin Kaliforniya halkından onay aldığı şeklinde yorumlandı. - WASHINGTON

Görevden alınması için referandum yapılan Kaliforniya Valisi Newsom göreve devam edecek
Görevden alınması için referandum yapılan Kaliforniya Valisi Newsom göreve devam edecek

Tam Gemi Şok Denemeleri, Koronavirüs, Kaliforniya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Görevden alınması için referandum yapılan Kaliforniya Valisi Newsom göreve devam edecek - Son Dakika


Son Dakika

Stefan Kuntz kararında geri adım atılabilir! Alman hoca da tepkilerin farkında 11:49 Stefan Kuntz kararında geri adım atılabilir! Alman hoca da tepkilerin farkında Şanlıurfa'da şaşkınlık yaratan hırsızlık! Mağaza önünde duran cansız mankeni alıp gitti 11:36 Şanlıurfa'da şaşkınlık yaratan hırsızlık! Mağaza önünde duran cansız mankeni alıp gitti Bakan Derya Yanık, müjdeyi verdi! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün yapılmaya başlıyor 11:27 Bakan Derya Yanık, müjdeyi verdi! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün yapılmaya başlıyor
Halk arasında şifalı sanılıyor ama hastalık yayıyor! İnsanlar mikroplu su için Muş'a akın ediyorlar 11:19 Halk arasında şifalı sanılıyor ama hastalık yayıyor! İnsanlar mikroplu su için Muş'a akın ediyorlar Uzmanlar koronanın en tehlikeli versiyonu olan Uzun Kovid'e dikkat çekti, aylarca hastalıkla boğuşuyorlar 11:07 Uzmanlar koronanın en tehlikeli versiyonu olan Uzun Kovid'e dikkat çekti, aylarca hastalıkla boğuşuyorlar Fotoğraf çekiminde talihsiz olay! Gelin ve damadı köpek kovaladı 10:57 Fotoğraf çekiminde talihsiz olay! Gelin ve damadı köpek kovaladı
Üstünden hiç çıkartmadığı siyah tişörtü hakkında konuşan Acun Ilıcalı: 500 tane sipariş ettim 10:35 Üstünden hiç çıkartmadığı siyah tişörtü hakkında konuşan Acun Ilıcalı: 500 tane sipariş ettim 50 yaşındaki koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor, koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti 10:17 50 yaşındaki koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor, koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
11:36 Şanlıurfa'da şaşkınlık yaratan hırsızlık! Mağaza önünde duran cansız mankeni alıp gitti
11:29 Messi'siz Barcelona'dan skandal performans! İsabetli şut atamadan kaybettiler
11:27 Bakan Derya Yanık, müjdeyi verdi! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün yapılmaya başlıyor
11:22 Kuzey Kore'nin tanımlanamayan füzesine Güney Kore'den cevap: Denizaltıdan balistik füze fırlatıldı
11:19 EGM'den Türkiye'deki orman yangınlarıyla ilgili duygulandıran belgesel
11:03 Mısır basınında Fatih Terim'in Mohamed'i tehdit ettiği iddia edildi
11:00 Son Dakika! Dolar 8,44 seviyelerinden alıcı buluyor
10:54 Son dakika: Altının gram fiyatı 489 lira seviyesinden alıcısıyla buluşuyor
10:49 iPhone 13'lerin Türkiye fiyatları belli oldu! 8 aylık maaş ile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max satın alınamıyor
10:46 Mert Hakan, "G.Saray'a gitmek istiyor haberine" isyan etti: Yalanın böylesi
İrem Helvacıoğlu, teknede çektirdiği mayolu fotoğrafı ile beğeni topladı İrem Helvacıoğlu, teknede çektirdiği mayolu fotoğrafı ile beğeni topladı         
11:52
Ekmek pişirirken tandıra düşüp yaralanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam Ekmek pişirirken tandıra düşüp yaralanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam         
11:45
Messi'siz Barcelona'dan skandal performans! İsabetli şut atamadan kaybettiler Messi'siz Barcelona'dan skandal performans! İsabetli şut atamadan kaybettiler         
11:30
Kuzey Kore'nin tanımlanamayan füzesine Güney Kore'den cevap: Denizaltıdan balistik füze fırlatıldı Kuzey Kore'nin tanımlanamayan füzesine Güney Kore'den cevap: Denizaltıdan balistik füze fırlatıldı         
11:22
Aldatılan eşin tanık gösterdiği 'öteki kadın' mahkemede çark etti: Aramızda ilişki yok Aldatılan eşin tanık gösterdiği 'öteki kadın' mahkemede çark etti: Aramızda ilişki yok         
11:18
Mısır basınında Fatih Terim'in Mohamed'i tehdit ettiği iddia edildi Mısır basınında Fatih Terim'in Mohamed'i tehdit ettiği iddia edildi         
11:03
iPhone 13'lerin Türkiye fiyatları belli oldu! 8 aylık maaş ile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max satın alınamıyor iPhone 13'lerin Türkiye fiyatları belli oldu! 8 aylık maaş ile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max satın alınamıyor         
10:49
Suriyeli mültecilerin geri dönüşü için 3 plan gündemde: Güvenli koridor, briket evlerin yaygınlaştırılması ve kamp şartlarının iyileştirilmesi Suriyeli mültecilerin geri dönüşü için 3 plan gündemde: Güvenli koridor, briket evlerin yaygınlaştırılması ve kamp şartlarının iyileştirilmesi         
10:27
Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk, aşı olmadığı ortaya çıktı Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk, aşı olmadığı ortaya çıktı         
10:04
BİM'den büyüme anlamında yeni hamle! Bisküvi ve şekerleme üretimi için 40 milyon lira sermayeli şirket kuruyor BİM'den büyüme anlamında yeni hamle! Bisküvi ve şekerleme üretimi için 40 milyon lira sermayeli şirket kuruyor         
09:45
6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı         
09:26
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü         
00:43
Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı         
23:57
Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali         
22:49
Acun Ilıcalı, Acun Ilıcalı, "EXXEN'e üye olmak için 1.5 saattir uğraşıyorum" diyen Güntekin Onay'a ateş püskürdü         
22:34
Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış         
22:02
Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti         
20:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2021 11:57:18. #1.12#
SON DAKİKA: Görevden alınması için referandum yapılan Kaliforniya Valisi Newsom göreve devam edecek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement