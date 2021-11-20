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Görevden alma iddialarından sonra Resmi Gazete'ye erişim sağlanamadı - Son Dakika

Görevden alma iddialarından sonra Resmi Gazete'ye erişim sağlanamadı

20.11.2021 00:26
Görevden alma iddialarından sonra Resmi Gazete'ye erişim sağlanamadı

Ekonomi yönetiminde görevden alma olacağı iddialarından sonra Resmi Gazete'nin yayımlandığı "www.resmigazete.gov.tr" web sitesine erişim kesildi.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası kulislerde ekonomi yönetiminin değişeceği iddiaları konuşulmaya devam ediyor. Son olarak İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Resmi Gazete'yi işaret ederek, "Bu gece saat 12:00'dan sonra Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk Lirası'nın üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz" ifadelerini kullanmıştı.

"SAYFADA ÇALIŞMA YAPILIYOR" UYARISI

Bu iddiaların ardından gözlerin çevrildiği Resmi Gazete'nin internet sitesine 00:00 itibarıyla erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar siteye girildiğinde 'sayfada çalışma yapıldığı' bilgisi ile karşılaşılıyor.

Görevden alma iddialarının ardından Resmi Gazete çöktü

AKŞENER'DEN RESMİ GAZETE'YE ERİŞİM KESİNTİSİNE TEPKİ: YAZIK DEĞİL Mİ BU ÜLKEYE

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medyadan konu ile ilgili değerlendirme yaptı. Akşener, paylaşımında "Gündüz huzur yok, gece huzur yok. Yazık değil mi bu güzel ülkeye? Günah değil mi bu cefakar millete? Ama kimse üzülmesin. Asla pes etmek yok. Bu günler elbette geçecek. O sandık elbet gelecek, ve Türkiye İYİ olacak" dedi.

Görevden alma iddialarından sonra Resmi Gazete'ye erişim sağlanamadı

DURMUŞ YILMAZ NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti milletvekili Durmuş Yılmaz, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, "Ben sizleri bugün cuma dolayısıyla bu gece 12.00'dan sonra teyakkuza davet ediyorum, Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum" dedi.

"TÜRK LİRASINA NASIL BİR SIKINTININ GELECEĞİNİ GÖRÜRSÜNÜZ"

Söylediklerinin bir bilgi ve duyuma dayanmadığını, var olan belirsizliklere vurgu yaptığını belirten Yılmaz, "Bu gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk lirasının üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz" ifadelerini kullandı.

Görevden alma iddialarından sonra Resmi Gazete'ye erişim sağlanamadı

Merkez Bankası, İYİ Parti, Ekonomi, Gazete, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görevden alma iddialarından sonra Resmi Gazete'ye erişim sağlanamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görevden alma iddialarından sonra Resmi Gazete'ye erişim sağlanamadı - Son Dakika
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