Görevden alma kararları Resmi Gazete'de
36 dakika önce
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğüne ait görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:41 Kaynak: İHA
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğüne ait görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tarım ve Orman Bakanlığına ve Orman Genel Müdürlüğüne ait görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Tarım ve Orman Bakanlığı VII. Bölge Müdürü Ethem Boz, Şırnak
İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Kılıç
ve Tekirdağ
İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Sarıkoca
görevden alındı. Ayrıca, Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Yusuf Şahin
, Mehmet Zeki
Temur ve Zekeriya Mere de görevden alındı. - ANKARA
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