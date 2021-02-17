Görevden çıkıp evlerine giden polisler ölümden döndü; 2 yaralı - Son Dakika

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- Görevden çıkıp evlerine giden polisler ölümden döndü; 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Görevden çıkıp evlerine giden iki polis memuru yaralandı.

Kaza Mimarsinan Caddesinde meydana geldi. Pınar Ç. idaresindeki 16 AKM 999 plakalı otomobil, İngaz İstikametinden gelip Mimarsinan caddesine doğru seyir halinde olan H.A idaresindeki 16 NZ 243 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil metrelerce illerde ancak durabildi. Kazada otomobilde bulunan polis memuru H.A ile A.K hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı polislerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası şoka giren bayan sürücüyü ise yoldan geçen vatandaşlar sakinleştirdi. Hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.