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Görevden dönen gardiyan faciayı önledi - Son Dakika

Görevden dönen gardiyan faciayı önledi

12.02.2022 15:39
Görevden dönen gardiyan faciayı önledi

Gaziantep'te kapalı garaja giren 2 kundakçı doğalgaz vanasının bulunduğu yerdeki araçları yaktı.

Gaziantep'te kapalı garaja giren 2 kundakçı doğalgaz vanasının bulunduğu yerdeki araçları yaktı. Faciayı görevden dönen gardiyan fark ederek önüne geçti.

Olay Gaziantep Seyrantepe mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde 2 kişi Camcıoğlu sitesinin kapalı garajına girerek araçları ateşe vermeye başladı. Yanmaya başlayan garajdaki araçların Yanından geçen doğalgaz vanasına yaklaştı. O sırada nöbetten dönen gardiyan olayı fark ederek bina sakinlerine haber verdi.

"Gardiyan faciayı önledi"

O sırada karşı binada oturan Serdar Polat isimli gardiyan kundakçıları fark etti. Hemen binaya koşan gardiyan durumu bina sakinlerine haber verdi. Yanan araçların altından doğalgaz vanasının geçtiği anlaşılınca yangın vanaya ulaşmadan vanalar kapatıldı.

Olayda bir motosiklet ile 2 araç yanarken, gardiyanın sayesinde hem diğer araçlar yanmaktan kurtuldu hem de doğalgaz patlamasının önüne geçildi.

Araçların yakma anı garajın güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan kundakçıların yakalanması için çalışma başlattı. - GAZİANTEP

Görevden dönen gardiyan faciayı önledi
Görevden dönen gardiyan faciayı önledi

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Gaziantep, Doğalgaz, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Görevden dönen gardiyan faciayı önledi - Son Dakika


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