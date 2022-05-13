Son Dakika | Görevden dönen polis kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Son Dakika | Görevden dönen polis kaza yaptı: 1 yaralı

13.05.2022 03:32

Son dakika haberi... Görevden dönen polis kaza yaptı: 1 yaralı Kocaeli'de görevden dönen motosikletli polis, seyir halindeki otomobille çarpıştı.

Görevden dönen polis kaza yaptı: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'de görevden dönen motosikletli polis, seyir halindeki otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosikletten yola savrulan polis memuru yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.O. idaresindeki Honda marka otomobil, görevden dönen yunus polisinin yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet yere düştü, polis memuru ise yola savruldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Dakika | Görevden dönen polis kaza yaptı: 1 yaralı
Son Dakika | Görevden dönen polis kaza yaptı: 1 yaralı
Son Dakika | Görevden dönen polis kaza yaptı: 1 yaralı
Son Dakika | Görevden dönen polis kaza yaptı: 1 yaralı
Son Dakika | Görevden dönen polis kaza yaptı: 1 yaralı

YORUMLAR
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Polis Memuru, Kocaeli, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Görevden dönen polis kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika


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