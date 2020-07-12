Görevden dönen polis memurları kaza yaptı: 1'i ağır, 2 yaralı - Son Dakika

Görevden dönen polis memurları kaza yaptı: 1'i ağır, 2 yaralı

Ağır yaralı polis memurunun yaşam savaşı devam ediyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, görevden dönen polis aracının kaza yapması sonucu 1'i ağır 2 polis memuru yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; olay Gazipaşa Mahallesi Sarıcakaya Caddesi Eskişehir Teknik Üniversitesi girişinde yaşandı. Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bir ekip, Fevzi Çakmak Mahallesinde yapılan kablo hırsızlığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Olay yerindeki işlemleri tamamlayan polis memurları Mustafa Aşan ve Cengiz Kuloğlu, görevden döndüğü esnada ESTÜ kavşağına girerken Mustafa Aşan idaresindeki ekip otosu, henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki bankete çarparak ters döndü.

'İki polis memurundan biri ağır yaralandı'

Kazada sürücü Mustafa Aşan hafif, Cengiz Kuloğlu ise ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Sağlık ekiplerine durumu bildirmesiyle olay yerine gelen ekipler, yaralılara ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk etti.

Öte yandan yoğun bakıma alınan 53 yaşındaki polis memuru Cengiz Kuloğlu'nun hayati tehlikesi devam ederken, 1 erkek çocuk babası olan Kuloğlu'nun 28 yıllık polis memuru olduğu ve emekliliğine 24 ay kaldığı da öğrenildi.