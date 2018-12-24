Son Dakika Haberleri: Görevden Dönen Zırhlı Askeri Araç Devrildi: 2 Asker Yaralı

Görevden Dönen Zırhlı Askeri Araç Devrildi: 2 Asker Yaralı

2 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de görevden dönen zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker yaralandı.

Görevden Dönen Zırhlı Askeri Araç Devrildi: 2 Asker Yaralı, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de görevden dönen zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Hakkari- Van karayolu üzerindeki Gençlik Köprüsü yakınlarında meydana geldi. 'Kirpi' adı verilen zırhlı askeri araç, yolun kaygan olmasından dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Ters dönen zırhlı araçta bulunan askerlerden 2'si hafif şekilde yaralandı.

Yaralı askerler Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılırken, zırhlı araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:41 Kaynak: İHA

Van, Hakkari, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la Görüştü Bayanlar Maçında Kırmızı Kartlar Hava Uçuştu

Samsunda Feci Trafik Kazası! 1 Can Gitti, Görevliler, Yaralılar İçin Zamana Karşı Yarıştılar Bu Gece Yarısından İtibaren Benzin ve Motorine Gelecek İndirim Miktarı Netleşti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 18:03:27. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Görevden Dönen Zırhlı Askeri Araç Devrildi: 2 Asker Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]