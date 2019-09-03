Son Dakika Haberleri: Görevden uzaklaştırılan 41 belediye başkanına hapis cezası
Son Dakika Ekonomi Haber

Görevden uzaklaştırılan 41 belediye başkanına hapis cezası

1 saat önce

Görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının 41'i hakkında terör ve teröre ilişkin suçlar kapsamında ilk derece mahkemesince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildiği açıklandı.

Görevden uzaklaştırılan 41 belediye başkanına hapis cezası, System.String[]

Görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının 41'i hakkında terör ve teröre ilişkin suçlar kapsamında ilk derece mahkemesince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildiği açıklandı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:39 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Burhan Kuzu'ya "terör örgütü üyesi" olmakla suçladığı Yaşar'dan yanıt: İspat etmeyen şerefsizdir
Terör örgütü DEAŞ'ın bomba uzmanı yakalandı Görevden uzaklaştırılan 41 belediye başkanı hakkında 237 yıl 237 ay hapis cezası kararı verildi Soylu'dan imamoğlu'na: başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 15:47:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Görevden uzaklaştırılan 41 belediye başkanına hapis cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]