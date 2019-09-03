Görevden uzaklaştırılan 41 belediye başkanına hapis cezası
1 saat önce
Görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının 41'i hakkında terör ve teröre ilişkin suçlar kapsamında ilk derece mahkemesince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildiği açıklandı.
Görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının 41'i hakkında terör ve teröre ilişkin suçlar kapsamında ilk derece mahkemesince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:39
Burhan Kuzu'ya "terör örgütü üyesi" olmakla suçladığı Yaşar'dan yanıt: İspat etmeyen şerefsizdir Terör örgütü DEAŞ'ın bomba uzmanı yakalandı Görevden uzaklaştırılan 41 belediye başkanı hakkında 237 yıl 237 ay hapis cezası kararı verildi Soylu'dan imamoğlu'na: başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz