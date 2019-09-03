Son Dakika Haberleri: Görevden uzaklaştırılan 41 belediye başkanına 237 yıl hapis cezası
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Görevden uzaklaştırılan 41 belediye başkanına 237 yıl hapis cezası

1 saat önce

Görevden uzaklaştırılan 41 belediye başkanına 237 yıl hapis cezası

Görevden uzaklaştırılan 41 belediye başkanına 237 yıl hapis cezası, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde haklarındaki terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının 41'i hakkında terör ve teröre ilişkin suçlar kapsamında ilk derece mahkemesince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildi.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde haklarındaki terör suçları nedeniyle Anayasa'nın 127'nci maddesi ile Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince 94 belediye başkanı görevden uzaklaştırılarak, valiler, vali yardımcıları ve kaymakamlar görevlendirilmişti.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:38 
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