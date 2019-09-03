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Görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının 41 hakkında ilk derece mahkemesince 237 yıl 237 ay...

56 dakika önce

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde haklarındaki terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının 41'i hakkında terör ve teröre ilişkin suçlar kapsamında ilk derece mahkemesince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildi.

Görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının 41 hakkında ilk derece mahkemesince 237 yıl 237 ay..., System.String[]

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde haklarındaki terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının 41'i hakkında terör ve teröre ilişkin suçlar kapsamında ilk derece mahkemesince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildi.


İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde haklarındaki terör suçları nedeniyle Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi gereğince 94 belediye başkanı görevden uzaklaştırmış, yerlerine; valiler, vali yardımcıları ve kaymakamlar görevlendirmişti. Terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılanların 41'i hakkında terör ve teröre ilişkin suçlar kapsamında ilk derece mahkemesince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildi. Bunlardan 33'ünün Yargıtay ve İstinafta temyiz süreçleri devam ediyor. 7 'sinin haklarında verilen ceza kesinleşirken, 1'inin hayatını kaybetmesi nedeniyle dosyası kapandı.


Görevden uzaklaştırılanların 52'sinin ise teröre ilişkin suçlardan ilk derece mahkemelerince yargılama süreçleri ise devam ediyor.


Terör nedeniyle görevden uzaklaştırılanların 20'si tutuklu


Terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının 20'si halen tutuklu bulunuyor. 57'sinin tutuksuz olarak yargı süreci devam ediyor, 7'si hakkında adli kontrol şartı konulurken, 8' i hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Görevden uzaklaştırılanların biri berat etti, biri de yargı süreci devam ederken hayatını kaybetti. - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:48 Kaynak: İHA
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Görevden uzaklaştırılan 41 belediye başkanı hakkında 237 yıl 237 ay hapis cezası kararı verildi
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