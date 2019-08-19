Görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine...
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Görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesine Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 07:08 Kaynak: İHA
Görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine; Diyarbakır
Büyükşehir Belediyesine Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu
, Mardin
Büyükşehir Belediyesine Mardin Valisi Mustafa Yaman
, Van
Büyükşehir Belediyesine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez
belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. - ANKARA
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