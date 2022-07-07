Görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Şahin ifade için adliyede

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca rüşvet soruşturması kapsamında geçici olarak görevden uzaklaştırılan ve CHP'den ihraç edilen Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, savcılığın daveti üzerine ifade vermek için adliyeye geldi.

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine, 19 Ocak'ta Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Suçüstü yakalanan Erdağı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İçişleri Bakanlığı da rüşvet iddiaları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i geçici olarak görevden uzaklaştırdı.Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması genişletilirken, Semih Şahin de adliyeye davet edildi. Adliye binasına öğle saatlerinde gelen Şahin, ifade vermek için avukatıyla birlikte soruşturmayı yürüten savcılığa geçti.