GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN BİLECİK BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN İFADE İÇİN ADLİYEDE - Son Dakika
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GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN BİLECİK BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN İFADE İÇİN ADLİYEDE

07.07.2022 15:58

İçişleri Bakanlığı'nca rüşvet soruşturması kapsamında geçici olarak görevden uzaklaştırılan ve CHP'den ihraç edilen Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, rüşvet soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

İçişleri Bakanlığı'nca rüşvet soruşturması kapsamında geçici olarak görevden uzaklaştırılan ve CHP'den ihraç edilen Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, rüşvet soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Bilecik Adliyesi çıkışında gazetecilere açıklama yapan Şahin, Soruşturma kapsamında 6 ay sonra ilk kez benim ifadem alınıyor. Bugün itibariyle adli yargı süreci başlamamıştır. İlk defa daha ifade veriyorum. Bir konuyla ilgili benim ifademe başvurdular. Bizde ne doğrudur ne değildir hepsini anlattık. Bundan sonra açılacak davayı bekleyeceğiz. Herkesi adalete güvenmeye, inanmaya davet ediyorum dedi.

Anayasal olarak mahkemece suç sabitlenene kadar herkesin suçsuz olduğunu ifade eden Şahin, savcılığın sorularına cevap verdiğini belirterek şunları söyledi

O yüzden şu anki tutuklu arkadaşımız dahil olmak üzere şu anda bir suçlu ilan etmenin bir anlamı yoktur. Hukuka inanmamak adalete inanmamak demektir. Biz Türkiye Cumhuriyeti hukukuna inanıyoruz. Selçuk beyin suç üstü olayına dahilim var mı, yok mu diye zaten açıkça koymuş olduk. Normalde sadece benim yetkimde olan bir satış işlemi değil burası encümenin karar yetkisinde olan birisi. Ben ne benim ne encümenimin böyle bir süreçte bu şeye müdahil olmadığımı kendilerine ifade ettim. Yetkili makam bu satışta başkan değildir, encümendir

Şahin, açıklamalarının ardından adliyeden ayrıldı.

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Kaynak: DHA

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