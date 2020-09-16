Görevden uzaklaştırılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ile ilgili Meclis raporu... - Son Dakika

Görevden uzaklaştırılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ile ilgili Meclis raporu...

İSMEK'in kadın çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ile ilgili İBB Temel Haklar Komisyonu raporunu tamamladı.

Görevden uzaklaştırılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ile ilgili Meclis raporu..., System.String[]

İSMEK'in kadın çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ile ilgili İBB Temel Haklar Komisyonu raporunu tamamladı.

İBB Meclisi eylül ayı ikinci oturumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezi'nde Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında gerçekleştiriliyor.

Temel Haklar Komisyonu Başkanı Kadir Çakır, Meclis'te raporu okudu. Çakır, komisyonun, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin 19 Ağustos 2019'da belediyede yaptığı toplantıya katılan isimlerle görüştüklerini dile getirdi.

Şişli'nin, söz konusu toplantıda tamamı kadın olan İSMEK bölge sorumlularına karşı sarf ettiği sözlerin nefret söylemi içerdiğini dile getiren Çakır, Şişli'nin daha önce çalıştığı TEİAŞ'ta da benzer davranışlar sebebiyle disiplin cezası aldığını iddia ederek, şunları aktardı:

"Şişli'nin, söz konusu toplantıda bekar olanlara, 'İtfaiyecilerle tanıştıralım, eşleştirelim.', başörtülü olanlara, 'Kapalısınız, toplu taşımalarda ter içinde kalırsınız, kokarsınız… Markalı başörtüler ve çantalar görüyorum, havaya kaldırın… Bu şekilde çalışma olmaz', grubun geneline ise 'Diksiyonlarınız çok kötü, formasyonlarınız da yok, sizler için ne yapacağımıza bakacağız...' (Peçetenin ucundan tutup sallamak suretiyle) 'Siz işin ucundan tutmuşsunuz, siz kendinizi yönetici mi zannediyorsunuz, siz karın tokluğuna çalışmışsınız, başkaları da malı götürmüş.' şeklinde ifadeler kullandığı tespit edilmiştir."

"Çalışanların işine tazminatsız son verildi"

Şişli'nin hem sözel hem de vücut diliyle nefret söyleminde bulunduğunu öne süren Çakır, bu söylemlerin toplantıya katılan kişilerde depresyon, mesleki bütünlük ve benlik duygusunun zedelenmesi, güven duygusunun yitirilmesi, huzursuzluk, korku, utanç, öfke ve endişeye yol açtığının tespit edildiğini söyledi.

Çakır, çalışanların işine ise haklı bir sebep olmaksızın tazminatsız olarak son verildiğini belirtti.

Şişli'nin açığa alınmadığını ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından kamuoyuna yapılan açıklamalarda olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin görevinden açığa alındığı belirtilmesine rağmen, Şişli'nin görevinden açığa alınmadığı, yalnızca görevlerini başka bir Genel Sekreter Yardımcısının vekaleten yürüttüğü, ücretlerinin tam olarak kendisine ödendiği öğrenilmiştir."

CHP'li üyeler rapora şerh koydu

Komisyonun CHP'li üyesi Orhan Çakır ise bir bölge sorumlusunun şikayette bulunmadığını ve ifadesinde suçlamaların haksız olduğunu belirttiğini kaydetti.

Raporun baştan sona Yeşim Meltem Şişli hakkında yargısız infaza dönüştüğünü savunan Çakır, "Yeşim Meltem Şişli hakkında adeta yargılama yapılarak hüküm verilmiştir." dedi.

Çakır, ayrıca CHP'li üyeler olarak komisyon raporuna şerh koyduklarını bildirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 18:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Görevden uzaklaştırılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ile ilgili Meclis raporu... - Son Dakika

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