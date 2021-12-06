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KIRKLARELİ - Görevden uzaklaştırılan Kıyıköy Belediye Başkanı Sevinç'in yerine Yatkın seçildi - Son Dakika

KIRKLARELİ - Görevden uzaklaştırılan Kıyıköy Belediye Başkanı Sevinç'in yerine Yatkın seçildi

06.12.2021 11:47

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi Belediye Başkanı Ender Sevinç'in hakkındaki soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılması sonrası yapılan belediye başkanlığı seçimini CHP'nin adayı Tercan Yatkın kazandı.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi Belediye Başkanı Ender Sevinç'in hakkındaki soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılması sonrası yapılan belediye başkanlığı seçimini CHP'nin adayı Tercan Yatkın kazandı.

Seçim belediye başkanlığı makamında basına kapalı olarak gerçekleşti.

Seçimde AK Parti'den Necmettin Dan, MHP'den Nazmi Andıç ile CHP'den Yatkın yarıştı. Seçimi AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu da takip etti

Belediye Kanunu 45. maddesi gereği gizli oylama yapıldı. 9 belediye meclis üyesinin oy kullandığı seçimin birinci turunda Dan ve Yatkın 4'er, Andıç ise 1 oy aldı.

İkinci turda ise Yatkın 5, Andıç 3, Dan 1 oy aldı. Seçimin son turunda ise 5 oy alan Yatkın belediye başkanı seçildi, Dan 4 oy aldı.

Belediye Başkanı seçilen Yatkın: "Mutlu ve buruğum"

Yatkın, seçimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bir yanının mutlu diğer yanının ise buruk olduğunu söyledi.

Seçimin Kıyıköy'e hayırlısı olması dileğinde bulunan Yatkın, "Burada kazanılan bir seçim vardı zaten. Kardeşimizin izinden devam ediyoruz. 9 meclis üyesi arasından seçildi. Ama kazanılan bir seçim değil. Bu seçimi daha önce CHP kazanmıştı zaten. Hak yerini buldu. Aslında elbette mutluluk var ama buruklukta var." diye konuştu.

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ise Sevinç'in soruşturması nedeniyle boşalan başkanlık makamı için yeniden bir seçim yapıldığını kaydetti.

Seçimi partisinin gösterdiği adayın kazandığını ifade eden Gündoğdu, "Birinci, ikinci ve üçüncü turda çoğunluğu alan CHP adayı Yatkın belediye başkanı oldu. Katılan meclis üyelerini bir kez daha teşekkür ediyorum. En azından şu karara vardılar sahada kazanılmış olan bir seçimi CHP masa başında kaybetmedi. Bunu gösteren, sağlıklı düşünce yapılarını oylarına da ilave ettiren belediye meclis üyesi arkadaşlarımı bir kez daha kutluyorum." diye konuştu.

Olay

Geçen hafta Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı iddialar üzerine soruşturma başlatmış ve jandarma ekipleri, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda Belediye Başkanı Sevinç'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Jandarma ekipleri, Kıyıköy Belediyesi ile şüphelilerin ev ve araçlarında arama yaparak, bazı evraklara el koymuştu.

Savcılıktaki işlemlerin ardından Ender Sevinç ve iş insanı Tolga Ö. sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, 6'sı adli kontrol, 7'si jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Usulsüzlük ve rüşvet iddiasıyla tutuklanan Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

KIRKLARELİ - Görevden uzaklaştırılan Kıyıköy Belediye Başkanı Sevinç'in yerine Yatkın seçildi
KIRKLARELİ - Görevden uzaklaştırılan Kıyıköy Belediye Başkanı Sevinç'in yerine Yatkın seçildi
KIRKLARELİ - Görevden uzaklaştırılan Kıyıköy Belediye Başkanı Sevinç'in yerine Yatkın seçildi
KIRKLARELİ - Görevden uzaklaştırılan Kıyıköy Belediye Başkanı Sevinç'in yerine Yatkın seçildi
KIRKLARELİ - Görevden uzaklaştırılan Kıyıköy Belediye Başkanı Sevinç'in yerine Yatkın seçildi
KIRKLARELİ - Görevden uzaklaştırılan Kıyıköy Belediye Başkanı Sevinç'in yerine Yatkın seçildi
KIRKLARELİ - Görevden uzaklaştırılan Kıyıköy Belediye Başkanı Sevinç'in yerine Yatkın seçildi
KIRKLARELİ - Görevden uzaklaştırılan Kıyıköy Belediye Başkanı Sevinç'in yerine Yatkın seçildi
KIRKLARELİ - Görevden uzaklaştırılan Kıyıköy Belediye Başkanı Sevinç'in yerine Yatkın seçildi
KIRKLARELİ - Görevden uzaklaştırılan Kıyıköy Belediye Başkanı Sevinç'in yerine Yatkın seçildi
KIRKLARELİ - Görevden uzaklaştırılan Kıyıköy Belediye Başkanı Sevinç'in yerine Yatkın seçildi

Cumhuriyet Halk Partisi, Belediye Başkanlığı, Ender Sevinç, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Görevden uzaklaştırılan Kıyıköy Belediye Başkanı Sevinç'in yerine Yatkın seçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: KIRKLARELİ - Görevden uzaklaştırılan Kıyıköy Belediye Başkanı Sevinç'in yerine Yatkın seçildi - Son Dakika
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