Görevden uzaklaştırılan Suruç Belediye Başkanı Çevik adliyeye sevk edildi

Şanlıurfa'da yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik, adliyeye sevk edildi.

Suruç'ta 15 Kasım'da düzenlenen operasyonda "Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan Çevik'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Çevik, geniş güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa Adliyesi'ne getirildi.

Şanlıurfa Valiliği, 16 Kasım'da yaptığı açıklamada, hakkındaki terör soruşturması kapsamında "Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Hatice Çevik'in yerine Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş'ın görevlendirildiğini bildirmişti.